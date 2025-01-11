الاحتلال يقتحم بلدات بالضفة ويشن حملة اعتقالات واسعة..

رام الله/سما/

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها للمدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية المُحتلة، حيث أسفرت هذه الاقتحامات عن إصابات واعتقالات في عدة مناطق.

أريحا

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد، إجراءاتها العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا العسكريين بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية على الحاجزين؛ ما تسبب في أزمة مرورية خانقة، واعاقة حركة تنقل المواطنين.

ويشهد الحاجزان منذ أكثر من عام تشديدات عسكرية واغلاقات متكررة أمام تنقلات المواطنين، لكن ازدادت التشديدات منذ نحو أسبوع.

طولكرم

اعتقلت قوات الاحتلال فجر يوم الأحد، شابا من بلدة عنبتا شرق طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ليث مؤيد أبو عسل، بعد مداهمة منزله في البلدة، وتفتيشه.

نابلس

ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال منازلًا ونصبت حواجز عسكرية، واعتقلت فلسطينيًا، لم تُعرف هويته بعد، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام، صوب الفلسطينيين؛ ما أدى إلى إصابة فلسطيني بالرصاص الحي في الفخذ، نقل على إثرها إلى المستشفى. حسب وكالة "وفا" الرسمية.

واعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيًا بعد إصابته بالرصاص الحي، شرق نابلس.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيًا من حي المساكن الشعبية، عقب إصابته بالرصاص الحي في الفخذ، خلال اقتحامها المنطقة الشرقية من المدينة.

كما أُصيب فلسطيني بالرصاص الحي بالقدم، إثر هجوم للمستوطنين، على منازل المواطنين في قرية يتما جنوب نابلس.

وقالت مصادر محلية إنَّ المستعمرين هاجموا منطقة الحاوز شمالي القرية، وتصدى لهم الأهالي وسط اندلاع مواجهات، حيث وفرت قوات الاحتلال الحماية للمستوطنين، وأطلقت الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع بكثافة، ما أدى لإصابة شاب برصاصة في القدم.