رام الله/سما/

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 46,537 والإصابات إلى 109,571 منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

كما أبرزت: "فتح" لن نسمح لـ"حماس" التي غامرت بمصالح شعبنا ومقدراته لصالح إيران وتسببت بدمار قطاع غزة أن تعيد إنتاج مغامراتها في الضفة، وإصابات خلال هجومين للمستعمرين على ترمسعيا ويتما، وأزمات مرورية خانقة تسببت بها حواجز الاحتلال في محيط نابلس والشمال.

فيما يلي أبرز العناوين:

* "القدس":

- 23 شهيدا معظمهم أطفال ونساء في أنحاء مختلفة من القطاع

- عشرات الشهداء والجرحى بقصف مدرسة "حلاوة"

- البنود الرئيسية لمسودة الصفقة المحتملة: وقف العمليات العسكرية وتبادل الأسرى وعودة النازحين إلى منازلهم، الانسحاب الكامل وإعادة الإعمار وفتح المعابر، إدخال كميات مكثفة من المساعدات الإنسانية والوقود بمعدل 600 شاحنة

- إصابات خلال هجومين للمستعمرين على ترمسعيا ويتما وأزمات مرورية خانقة تسببت بها حواجز الشمال

- ضباط إسرائيليون طلبوا دبابات لدعم قوات الاحتلال بالضفة

- "الضمير" تنقل شهادات مروعة لمعتقلين في "سديه تيمان".. وضعوهم في حفر كبيرة وأهالوا التراب عليهم بالجرافات

* "الحياة الجديدة":

- ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 46,537 والإصابات إلى 109,571 منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023

- فتح لن نسمح لحماس التي غامرت بمصالح شعبنا ومقدراته لصالح إيران وتسببت بدمار قطاع غزة أن تعيد إنتاج مغامراتها في الضفة

- إصابات واعتقالات والاحتلال يشدد إجراءاته القمعية على الحواجز شمال الضفة

- عائلة أبو بكر: نتائج تشريح جثمانا لشهيدة سائدة أثبتت أنها قتلت برصاص بنقدية "إم 16"

- بغداد: قرارا بمعاملة اللاجئ الفلسطيني أسوة بالمواطن العراقي بشأن الأجور بالمؤسسات الصحية

* "الأيام":

- 28 شهيدا.. قصف منازل ومربعات سكنية وسط معارك طاحنة في بيت حانون ورفح

- رسميا: مقتل 4 جنود إسرائيليين واصابة آخرين في معارك بيت حانون

- محكمة الاحتلال تقرر إخلاء 11 عائلة من حي بطن الهوى في سلوان

- "فتح": لن نسمح لحركة "حماس" بإعادة انتاج مغامراتها في الضفة

- مواطنو ترمسعيا يتصدون للمستعمرين واغلاق معظم الطرق المؤدية إلى نابلس

- تقرير: أطفال غزة المرضى يختنقون تحت وطأة الإبادة ونقص الأكسجين