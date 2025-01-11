طقس فلسطين : أجواء باردة وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الأحد، باردا وغائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق حتى ساعات الظهيرة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو باردا إلى شديد البرودة وغائما جزئيا إلى صاف، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الاثنين، يكون الجو باردا نسبيا إلى بارد وجاف، وغائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا إلى بارد، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية جافة خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا إلى بارد، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.