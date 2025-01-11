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ثلاثة شهداء بينهم مسعف جراء في مناطق متفرقة من القطاع

الأحد 12 يناير 2025 08:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ثلاثة شهداء بينهم مسعف جراء في مناطق متفرقة من القطاع



غزة/سما/

استشهد الليلة الماضية، ثلاثة مواطنين بينهم مسعف، جراء استمرار قصف قوات الاحتلال الاسرائيلي، مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقال مصدر محلي إن شهيدين وعدد من الجرحى نقلوا إلى مستشفى العودة في النصيرات، إثر قصف مدفعية الاحتلال على منازل المواطنين في مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.

وأضاف أن آليات الاحتلال واصلت اطلاق النار بشكل كثيف باتجاه المناطق الشمالية الغربية من مدينة غزة.

وفي السياق ذاته، استشهاد ضابط الاسعاف حسن الكحلوت من مخيم جباليا، متأثرا بإصابته في قصف الاحتلال شمال القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 46,537 مواطنا، وإصابة 109,571 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا ما تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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