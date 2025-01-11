464 يوما للحرب على فلسطين.. شهداء وجرحى بالعشرات في مختلف مناطق قطاع غزة..

غزة /سما/

تواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٦٤ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ٥ مجازر خلال ال ٤٨ ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها ٣٢ شهيدا و ١٩٣ مصابا.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٦٥٣٧ شهيدا و ١٠٩٥٧١ اصابة من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ م.

واوضحت الصحة انها اضافت عدد ٤٩٩ شهيد للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.

وسط قطاع غزة

وارتقى صباح اليوم الأحد شهيدان ومصابون إثر إطلاق زوارق إسرائيلية قذائفها على مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق انتشل المسعفون شهيدين مجهولي الهوية من محيط دوار الشهداء شمالي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وارتقى ثلاثة نازحين من مخيم البريج في استهداف خيمة في منطقة الحكر جنوب دير البلح وهم خليل عدنان عيد ونجله عدنان إضافة إلى الطفلة ديما عدلي عيد

غزة والشمال

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات على مدينة غزة وجباليا دمر خلالها العديد من منازل المواطنين.

واعلن مشفى العودة - تل الزعتر شرق جباليا ان جيش الاحتلال ألقى عدة قنابل وأطلق النار بشكل مكثف تجاه مرافق وأقسام المشفى شمال قطاع غزة.

وانتشل المواطنون شهيد جراء قصف إسرائيلي على منطقة المخابرات شمال غربي مدينة غزة

واستشهد ثمانية مواطنين بينهم طفلان وسيدتان وأكثر من ٣٠ مصابًا بينهم ١٩ طفلًا جراء قصف طائرات الاحتلال مدرسة زينب الوزير (حلاوة) التي تؤوي نازحين في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

واستشهد ضابط الإسعاف حسن الكحلوت من مخيم جباليا، متأثرًا بإصابته في قصف الاحتلال على شمال غزة.

كما استشهد الطفل كرم طارق اسليم جرّاء قصف طائرات الاحتلال على مدينة غزة، قبل أيام.

وارتقى اربعة شهداء وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين بشارع النفق في منطقة الدرج بمدينة غزة إضافة إلى شهيدين باستهداف منزل لعائلة الحية بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

جنوب قطاع غزة

واستشهد مواطن وإصابتان في قصف الاحتلال على بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وواصلت المدفعية الاسرائيلية قصفها لمدينتي رفح وخان يونس .