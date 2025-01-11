الكشف عن تفاصيل كمين الموت في شمال قطاع غزة..

القدس المحتلة/سما/

كشف التحقيق الأولي للجيش الإسرائيلي حول مقتل أربعة جنود من وحدة "نحال" في بيت حانون عن تفاصيل جديدة تتعلق بالهجوم الذي استهدف القوات الإسرائيلية. وبحسب ما نشره موقع "واي نت" العبري مساء السبت، استغل مقاتلو المقاومة الفلسطينية في غزة الظروف الجوية الشتوية لتنفيذ العملية، حيث تمكنوا من زرع عبوة ناسفة بجانب دبابة في طريق تم تمشيطه مسبقًا.

وأوضح التقرير أن الطقس السيئ وآثار التضاريس ساعدت المقاومين على تنفيذ الهجوم بنجاح، على الرغم من أن المنطقة كان يُفترض أن تكون تحت السيطرة التشغيلية الكاملة للجيش الإسرائيلي. وأشار التحقيق إلى أن سيارة جيب هامر غير محمية كانت جزءًا من القافلة المستهدفة، مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا، بينهم خمسة جنود آخرين أُصيبوا في العملية.

كما أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه يجري تحقيقات إضافية لاحتمال وجود نفق غير مكتشف في المنطقة قد يكون له دور في العملية. وتستمر التحقيقات لجمع مزيد من التفاصيل وتحديد المسؤولين عن الهجوم.