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الإعلام العبري : الجيش الاسرائيلي فشل في شمال قطاع غزة وحماس اعادت بناء كتائبها..

الأحد 12 يناير 2025 12:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام العبري : الجيش الاسرائيلي فشل في شمال قطاع غزة وحماس اعادت بناء كتائبها..



القدس المحتلة/سما/

في تحليله للمعارك و الخسائر الأخيرة في شمالي قطاع غزة، رأى مراسل "القناة 14" الإسرائيلية، أنّ "أسلوب الاقتحامات المطوّلة في شمال قطاع غزة فشل فشلًا ذريعاً".

وتابع المراسل، أنّه بالإضافة إلى فشل السابع من أكتوبر، الذي يتحمل مسؤوليته كل من رئيس الأركان، هرتسي هليفي، وقائد القيادة الجنوبية، يارون فينكلمان، فإنهما يتحملان المسؤولية أيضاً عن هذا الفشل.

وأشار إلى أنّه على مدار أربعة أشهر، وبالرغم من الدمار الكبير في المنطقة، "أعادت كتائب حماس بناء نفسها، وتوسع نطاق إطلاق النار باتجاه الجنوب، وعدد الإصابات في صفوفنا يزداد بشكل كبير مع كل أسبوع يمر".

من جانبه، سأل يؤاف ليمور، المراسل العسكري في صحيفة "إسرائيل اليوم" قبل أيام، أنّه "ما الهدف الحقيقي للقتال في غزة؟ ما الذي يُراد تحقيقه؟ المقاتلون الذين يخاطرون بحياتهم في غزة يستحقون إجابة واضحة".

ولفت إلى أنّه أيضاً من يستحق الاجابة هم "كذلك عائلاتهم وسكان المناطق الحدودية الذين وعدوا مرارًا بالهدوء، ليكتشفوا مجدداً أن "اللون الأحمر" أصبح واقع حياتهم اليومي. 

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أفادت يوم السبت، بأنّ نائب رئيس أركان "الجيش" الإسرائيلي، أمير برعام، قال لرئيسه هرتسي هاليفي إنه سيتخلى عن منصبه مع نهاية الشهر القادم.

ولفت موقع "والاه" الإسرائيلي إلى أنّ العلاقة بين وزير الأمن يسرائيل كاتس وهاليفي على وشك الانفجار، مشيراً إلى أنّ هاليفي يُريد دفع عشرات التعيينات في أعلى مستويات "الجيش" الإسرائيلي، من رتبة عقيد إلى لواء في هيئة الأركان العامة، لكن وزير الأمن يُعارض ذلك، ويضع شرطاً - ما دامت تحقيقات "الجيش" الإسرائيلي لم تكتمل – فلن يوافق على التعيينات.

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