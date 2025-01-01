نتنياهو يقرر إرسال الوفد المفاوض إلى الدوحة لاستمرار مفاوضات صفقة التبادل

القدس المحتلة/سما/

التقى مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب، ستيف ويتكوف، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بعد محادثات أجراها في قطر وذلك في ضوء تقارير ومصادر إسرائيلية وأخرى من جانب حركة حماس أعلنت عن تقدم في المفاوضات الجارية لوقف الحرب على غزة وإبرام صفقة تبادل أسرى.

وفي أعقاب ذلك، قرر نتنياهو بعد مداولات أجراها مع وزير أمنه، يسرائيل كاتس، وقادة الأجهزة الأمنية ومسؤولين في إدارة بايدن وترامب، إرسال الفريق المفاوض المكون من رئيس الموساد، دافيد برنياع، ورئيس الشاباك رونين بار، وممثل عن الجيش الإسرائيلي إلى الدوحة لإجراء محادثات بشأن المفاوضات.



وجاء عن مكتب نتنياهو، أنه "لا جديد حتى الآن" في ما يتعلق بتقدم المفاوضات.

وأفاد موقع "واللا" نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع، بأن مبعوث ترامب نقل لرئيس وزراء ووزير خارجية قطر خلال لقائهما في الدوحة يوم الجمعة بأن الرئيس الأميركي المنتخب يريد رؤية اتفاق خلال أيام، وهي الرسالة نفسها التي قام ويتكوف بنقلها إلى نتنياهو.

ونقل موقع "واينت" الإلكتروني عن مسؤول إسرائيلي رفيع، حول اجتماع نتنياهو ومبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، قوله إن "هناك تقدما بطيئا في المفاوضات للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المختطفين".

ونقل "واينت" عن مصادر مطلعة على التفاصيل، لم يسمها، قولها إنه تدور جلسات منذ صباح السبت في إسرائيل بمشاركة نتنياهو بشأن مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، وذلك في ضوء ما وصفته بـ"تقدم آخر" الذي من أجله أن يدفع نحو إرسال برنياع وبار إلى قطر.

وأعلن مسؤول إسرائيلي رفيع عن تقدم في المفاوضات من أجل التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس؛ حسبما أوردت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11".

وفي السياق، نقل "العربي الجديد" عن قيادي في حركة حماس، قوله إن "التصور النهائي لوقف إطلاق النار تم الانتهاء منه. هناك ترتيبات في أوساط الوسطاء لإعلان التوصل للاتفاق".

وأضاف أن "الجميع الآن في انتظار قدوم مبعوث رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للدوحة لتسليم موافقته على آخر التعديلات".

وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات، إن "مقترح الاتفاق يتضمن انسحابا كاملا من محور صلاح الدين ’فيلادلفيا’ مع آخر يوم ضمن مراحل الاتفاق".

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق تشمل انسحابا جزئيا لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وتتضمن المرحلة الثانية بقاء نقاط مراقبة إسرائيلية، فيما يشمل اليوم الأخير من المرحلة الثالثة انسحابا كاملا لجيش الاحتلال الإسرائيلي.