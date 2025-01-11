مصر: بيان للأزهر بعد تجمد أطفال غزة من البرد وموتهم في أحضان أمهاتهم

القاهرة/سما/

استنكر الأزهر العجز الدولي المستمر تجاه ما يحدث في قطاع غزة واستمرار معاناة الشعب الفلسطيني تحت وطأة الحرب والبرد القارس.

وأعرب الأزهر في بيان له السبت، عن أسفه لاستمرار العجز الدولي والأممي تجاه ما يتعرَّض له الشعب الفلسطيني من أوضاع مأساوية في قطاع غزة المحاصر لأكثر من خمسة عشر شهرا، خاصة فى فصل الشتاء.

وقال بيان الأزهر إن فصل الشتاء سجل "وقائع مأساوية لغرق الخيام واقتلاعها وانهيارها على ساكنيها وتجمد الأطفال حتى الموت في أحضان أمهاتهم" معتبرا هذا المشهد "يبرهن على تبلد الإحساس والمشاعر وغياب الرغبة في وقف هذا العدوان المجرم لدى كل صنَّاع القرار السياسي العالمي".

وجدد الأزهر أسفه لغياب الاهتمام الدولي والعربي والسياسي والإعلامي لما يحدث في غزة و"ما يتعرَّض له الأبرياء من تطهير عرقيّ وإبادة جماعية ممنهجة ومذابح وجرائم غير مسبوقة".

وأشار إلى أن هذ الغياب "يدل على نجاح زائف لهذا الكيان ومَن يدعمونه في تطبيع جرائم القتل التي تحدث في حق الأطفال والنساء في غزة" وتصويرها للكثيرين بالأمر العادي حتى اعتادوا متابعتها وتصفحها والتنقل منها إلى غيرها من الأخبار وكأن شيئا لم يكن!.

وأضاف الأزهر أنه "يبدو وكأن قتل الفلسطينيين الأبرياء ليس بجريمة! وكأنهم شعب بغير حقوق ولا تسري عليهم إعلانات حقوق الإنسان العالمية، ولا للقوانين والدساتير الدولية التي تحمي الإنسان".

وطالب الأزهر الشريف باتخاذ كل ما يتعين من تدابير وإجراءات وآليات فعالة وعاجلة تكفل وصول الاحتياجات الإنسانية والمساعدات الإغاثية لغوث الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المنكوب، وإنقاذهم من كارثة إنسانيَّة شاملة "لم ترحم شيخا ولا طفلا ولا امرأة بفعل عدوان همجي غاشم لا يردعه وازع من دين أو خلق أو ضمير".