23 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

غزة/سما/

أفادت مصادر طبية، مساء اليوم باستشهاد 23 مواطنا جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ صباح اليوم 17 منهم شمالي القطاع.

وفي التفاصيل، استشهد 9 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال الإسرائيلي حي الدرج ودير البلح وشمال مخيم البريج وسط قطاع غزة، ومدينة خان يونس.

وأفاد مراسلنا، بأن 4 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح، إثر قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين بشارع النفق في حي الدرج بمدينة غزة.

وفي دير البلح وسط قطاع غزة، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون بجروح، في قصف طيران الاحتلال خيمة تؤوي نازحين قرب محطة أبو سليم جنوبا.

كما استشهد مواطن بنيران مسيرة للاحتلال في محيط دوار الشهداء شمال مخيم البريج وسط القطاع.

وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، استشهد مواطن وأصيب آخران بجروح في قصف طيران الاحتلال منزلاً في بلدة عبسان الكبيرة شرق المدينة.

كما استشهد 10 مواطنين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في جباليا البلد شمال قطاع غزة، ومنزلا في حي الشجاعية شرق غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدرسة زينب الوزير "حلاوة" التي تؤوي نازحين في جباليا البلد، ما أدى لاستشهاد 8 مواطنين بينهم طفلان وامرأتان، وإصابة عدد من المواطنين.

وأضافت أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة الحية في شارع البلتاجي بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين.

وتمكنت طواقم الدفاع المدني من إخلاء إصابتين بعد أن استهدفتهم طائرة مسيرة للاحتلال بمنطقة خربة العدس شمال رفح.

وأعلنت مصادر طبية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 46,537 شهيدا، و109,571 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر الطبية، أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 32 شهيدا و193 مصابا خلال الساعات الـ48 الماضية.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.