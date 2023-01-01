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وزير خارجية إندونيسيا يطالب بمحاسبة "إسرائيل" على جرائم الإبادة بغزة

السبت 11 يناير 2025 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير خارجية إندونيسيا يطالب بمحاسبة "إسرائيل" على جرائم الإبادة بغزة



جاكرتا/سما/

طالب وزير الخارجية الإندونيسي سوجيونو، بمحاسبة إسرائيل على جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة.

وشدد سوجيونو خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة جاكرتا، الجمعة، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي دون ازدواجية بالمعايير.

وأكد سوجيونو أن إندونيسيا عازمة على مواصلة التزامها بدعم الشعب الفلسطيني.

وقال إنه "يجب تحميل إسرائيل مسؤولية هجماتها على فلسطين".

وذكر أن آلاف الفلسطينيين فقدوا أرواحهم بسبب الهجمات الإسرائيلية، وأضاف: "هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات لأن كل رقم يمثل حياة إنسان".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 155 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

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