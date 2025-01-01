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إصابة فلسطيني بجراح وقطع أشجار في الضفة إثر هجوم للمستوطنين (شاهد)

السبت 11 يناير 2025 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة فلسطيني بجراح وقطع أشجار في الضفة إثر هجوم للمستوطنين (شاهد)



نابلس/سما/

أصيب فلسطيني بجراح، إثر هجوم المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، على منازل المواطنين في قرية يتما جنوبي نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي يتما أحمد صنوبر، إن المستوطنين هاجموا منطقة الحاوز شمال القرية، وتصدى لهم الأهالي وسط اندلاع مواجهات، حيث وفرت قوات الاحتلال الحماية للمستعمرين، وأطلقت الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع بكثافة، ما أدى لإصابة شاب برصاصة في القدم.
 


وقبل ساعات، هاجم مستوطنون، سهل قاعون في بردلة بالأغوار الشمالية، وشرعوا بقطع أشجار الزيتون.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن عددا من المستعمرين هاجموا منطقة سهل قاعون، وقاموا بتقطيع وتكسير أشجار زيتون للمواطن سلطان راشد صوافطة على مساحة 10دونمات، وأحدثوا خرابا كبيرا في المزرعة.
وتشهد المنطقة منذ أسابيع اعتداءات متكررة لمستوطنين أقاموا مؤخراً بؤرة جديدة في المنطقة، ضمن سلسلة من الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون في منطقة الأغوار الشمالية، التي تُعتبر واحدة من أكثر المناطق استهدافا من المستوطنين وجيش الاحتلال.

وأصبحت هذه الانتهاكات تتخذ أشكالا عدة وبشكل تصاعدي، مثل تدمير المحاصيل الزراعية، وحرق الأراضي، وتحطيم الأشجار المثمرة، في محاولة واضحة لإضعاف المواطنين في هذه المنطقة ودفعهم للرحيل منها.

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