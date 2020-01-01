وزير الاتصالات السوري يرد على تصريحات نجيب ساويرس بشأن تعرضه للنصب في سوريا (فيديو)

وقال المصري خلال لقاء مع قناة CNBC عربية: "نحن نرحب بجميع رجال الأعمال وجميع الشركات وجميع التجار، أي أحد له حق وأموال عندنا لدينا قضاء عادل".

وأضاف: "له الحق في أن يطالب بحقوقه عن طريق القضاء، ونحن وجميع الشركات وجميع رجال الأعمال تحت سلطات القضاء، فمن له حق لدينا يأتي ويطالب بحقه".

وكان ساويرس قد لفت في وقت سابق، إلى أنه كان قد استثمر في قطاع الاتصالات بسوريا وفُرض عليه أن يشارك رامي مخلوف ابن خالة بشار الأسد، إذا ما أردت الحصول على الرخصة، قائلا إن هذا "القرار كان خاطئا ولكن لم يكن أمامي خيار آخر لو أردت الاستثمار في هذه الدولة".

وكانت الحكومة السورية حجزت عام 2020، على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمخلوف وزوجته، ثم عينت حارسا قضائيا على شركة "سيريا تيل" وهي إحدى كبريات استثماراته في سوريا، إضافة إلى إلغاء استثماراته في المناطق الحرة، وذلك إثر رفضه تسديد 134 مليار ليرة سورية "لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح له" الذي طالبته به الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا.