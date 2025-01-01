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بعد الإعلان عن مقتل جنديين وإصابة نحو 30

إعلام إسرائيلي: كيف تستطيع حماس إعداد الكمائن لقوات الجيش في شمال قطاع غزة؟

السبت 11 يناير 2025 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي: كيف تستطيع حماس إعداد الكمائن لقوات الجيش في شمال قطاع غزة؟



القدس المحتلة/سما/

تساءلت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، عن قدرة حركة حماس على إعداد الكمائن لقوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت وسائل الإعلام العبرية: "بعد الإعلان غير الرسمي عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة نحو 30 آخرين بجروح متفاوتة اليوم، كيف تستطيع حماس إعداد الكمائن لقوات الجيش في ظل استمرار العملية المكثفة في شمال قطاع غزة؟".

ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه من بين الإصابات الـ 30 في معارك غزة اليوم، هناك 11 جنديًا إسرائيليًا وصفت جراحهم بالخطيرة.

في المقابل، أفاد تقرير عبري اليوم السبت، بأن آلاف الذخائر التي أسقطتها المقاتلات الإسرائيلية عل قطاع غزة لم تنفجر، مشيرا إلى أن عناصر حماس تستخدم هذه الذخائر في تصنيع العبوات الناسفة.


وقالت صحيفة "معاريف" نقلا عن ضباط كبار بالجيش الإسرائيلي إن آلاف الذخائر التي أسقطها سلاح الجو التابع للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة لم تنفجر وبعضها يزن طنا وأكثر.

وقال الضباط الكبار بالجيش الإسرائيلي وفق الصحيفة إن حركة حماس تستخدم الذخائر الإسرائيلية غير المنفجرة في تصنيع عبوات ناسفة.

ويقوم مقاتلو حماس في قطاع غزة، بإعادة تدوير الذخائر الإسرائيلية غير المنفجرة التي يتم العثور عليها، وتحويلها إلى عبوات متفجرة محلية الصنع.

وكانت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية تحدثت في وقت سابق عن كمية هائلة من القنابل التي لم تنفجر ولا تزال مدفونة تحت الأنقاض في قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة أن خبراء إزالة الألغام التابعين للوكالات الدولية يستعدون لمواجهة كارثة وشيكة، حيث أن "واحدة من كل 10 قنابل من الأسلحة التقليدية لا تنفجر عادة".

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