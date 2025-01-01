قرقاش يعلق على تغريدة لتركي آل الشيخ "تحذر من الاصطياد في الماء العكر"

وكتب آل الشيخ في تغريدة على حسابه الرسمي بمنصة "إكس" أمس الجمعة: "هناك حسابات تصطاد في الماء العكر بين السعوديين من جهة واخوانهم في الامارات ومصر من جهة اخرى وتضع صور معرفات سعودية أو إماراتية أو مصرية وكلها تدار من الخارج وتأكدت من بعضها.. أرجو الحذر".

وفي تغريدة منفصلة قال رئيس هيئة الترفيه: "هناك 110 مليون مصري.. و23 مليون سعودي.. الأكيد 20 حساب هنا وهناك ما يمثلون الشعبين".

وكان أبرز المعلقين، أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، حيث قال: "تحذير مهم وفي توقيته من الأستاذ تركي آل الشيخ، فالتغيرات الاستراتيجية في المنطقة تتطلب يقظة وحرصا".

وأضاف: "العلاقة التاريخية والأخوية بين السعودية والإمارات ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والازدهار، وعلينا أن ننتبه للمتربصين الذين يسعون للفتنة".

وكانت تغريدات آل الشيخ التي نشرها أمس الجمعة، لاقت تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شاهدها فوق المليون متابع فيما حصدت أكثر من ألف تعليق في وقت لا يتعدى الـ24 ساعة.