الاحتلال : آلاف الذخائر الإسرائيلية لم تنفجر في غزة والمقاومة الفلسطينية تعيد استخدامها ضد الجيش ..

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل اعلام عبرية، بوجود آلاف من الذخائر غير المنفجرة التي أطلقها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ونقلت القناة "12" العبرية عن ضباط كبار بجيش الاحتلال لم تسمهم، أن الجيش الإسرائيلي أجرى خلال الأيام الماضية تحقيقا لمعرفة ما إذا كان الفلسطينيون استخدموا الذخائر غير المنفجرة في تحضير العبوة الناسفة التي قتلت 3 عسكريين شمال قطاع غزة الأسبوع الفائت.

وأشارت إلى أن عدد لا بأس به من الذخائر والصواريخ التي أطلقها الجيش لم تنفجر، موضحة أنه لا يمكن تحديد موقعها ولا يمكن الوصول إليها جميعا، ما يترك المجال أمام عناصر المقاومة في القطاع بالوصول إليها واستغلالها.