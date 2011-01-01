لوس أنجليس تتحول إلى منطقة منكوبة بفعل قوة الحرائق وحصيلة القتلى ترتفع ودمار هائل

وكالات - سما-

على الرغم من تراجع قوة الرياح الجمعة، تواصل انتشار النيران في لوس أنجليس التي غطى دخان كثيف سماءها، إذ لا تزال الحرائق الرئيسية التي أوقعت ما لا يقل عن 11 قتيلا خارج السيطرة في هذه المدينة الكبيرة في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وقال أورين ووترز لوكالة فرانس برس من أمام منزله المتفحم في مدينة ألتادينا شمال لوس أنجليس “هذا أشبه بنهاية العالم. هذا أمر لا يمكن تصوره”.

وقضى 11 شخصا على الأقل في الحرائق، وفق حصيلة جديدة أوردتها السلطات. ولحق دمار هائل بأجزاء كاملة من ثاني مدن الولايات المتحدة مع انهيار أكثر من عشرة آلاف مبنى بحسب جهاز الإطفاء في كاليفورنيا.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن خلال اجتماع في البيت الأبيض إن المشهد “أشبه بساحة حرب وعمليات قصف”.

وحلّق صحافيون من وكالة فرانس برس فوق ماليبو وباسيفيك باليسايدس حيث استحالت دور فارهة مطلة على المحيط، هياكل متفحمة.

وقال قائد المروحية ألبرت عزوز “إنه جنون. كل هذه المنازل اختفت”.

لكن قوة الرياح تراجعت الجمعة ما من شأنه أن يساعد الإطفائيين في مكافحة النيران في حين ما زالت خمس حرائق رئيسية نشطة.

– حظر تجوّل –

وقال خبير الأرصاد الجوية مايك وافورد في تصريح لفرانس برس “نشهد حاليا تراجعا طفيفا (لقوة الرياح)، لكن هذا الأمر سنشهده خصوصا بعد الظهر”.

وأشار إلى أن الرياح ستنحسر بشكل كبير السبت حتى المساء.

مع ذلك، فإن الظروف، مع الجفاف الشديد والرياح التي يُتوقع أن تعود لتشتد، لا تزال تثير القلق.

عصر الخميس اشتعل حريق جديد إلى الشمال من البؤرة الرئيسية للنيران في باسيفيك باليسايدس قرب حي هيدن هيلز حيث تقيم نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان. لكن الحريق الجديد تم احتواؤه إلى حد كبير.

وفي أنحاء المدينة الكبيرة في كاليفورنيا، أخلى مئات الآلاف منازلهم.

إزاء عمليات النهب المتزايدة في المناطق المنكوبة أو التي تم إخلاؤها، فرضت السلطات المحلية الجمعة حظر تجول في باسيفيك باليسايدس وألتادينا يسري من الساعة 18,00 حتى الساعة 6,00، كما نُشرت وحدات عسكرية.

قبل هذا القرار كان مواطنون قد عمدوا لتسيير دوريات لحماية ما تبقى من أحيائهم.

وقال نيكولاس نورمان لفرانس برس “لم أنقذ منزلي حتى يأتي معتوه وينهبه. لا مجال لذلك بتاتا” مضيفا “قمت بأمر أميركي معتاد: جلبت بندقية الصيد التي أملكها وجلست هنا وأضأت نورا ليعرفوا أن ثمة أشخاصا هنا”.

وقال حاكم كاليفورنيا الديموقراطي غافين نيوسوم “لنكن واضحين، لن نسمح بعمليات النهب”.

– “ولاية تحترق” –

يطرح متضررون تساؤلات ويوجهون انتقادات للسلطات.

بينما نجا منزل والدتها بأعجوبة من ألسنة اللهب في ألتادينا، خلافا لحال المنازل المجاورة، قالت كالين أستور إن “كاليفورنيا ولاية تحترق”، مندّدة بنقص في عديد الإطفائيين.

ولفتت إلى وجوب رصد مبالغ لدعم أجهزة مكافحة الحرائق والزلازل.

والممثل ميل غيبسون هو من بين الذين دُمرت منازلهم. وقال لـ”نيوز نايشن” إنه يشعر بصدمة لفقدان منزله في ماليبو.

وهدأت قليلا الرياح التي بلغت سرعتها أحيانا 160 كيلومترا في الساعة حاملة الجمر في الأجواء على مسافة كيلومترات. لكنها لم تخفت تماما فيما التلال تعاني جفافا حادا جدا. وقالت السلطات إن الظروف “لا تزال خطرة جدا”.

وقد تكون كلفة هذه الحرائق، الأعلى المسجلة حتى الآن. وقدرت “أكيو ويذر” الأضرار والخسائر بما بين 135 و150 مليار دولار.

على الرغم من أنه من السابق لأوانه معرفة مصدر الحرائق، إلا أن هناك انتقادات وُجّهت للسلطات على خلفية مدى استعدادها واستجابتها.

ودعا حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم الجمعة إلى إجراء “مراجعة مستقلة كاملة” لخدمات توزيع المياه في المدينة. وقد وصف نقص إمدادات المياه وفقدان الضغط في صنابير الإطفاء في اللحظات الأولى بأنه “مقلق جدا”.

وكتب في رسالة مفتوحة “نحن بحاجة إلى إجابات لمعرفة ما حدث”.

وقالت رئيسة الإطفاء كريستين كرولي لقناة كيه تي تي في التابعة لفوكس نيوز إن فرق الاطفاء ما زالت تعاني نقصا في العديد والموارد والتمويل.

في غضون ذلك أُرسِلت تنبيهات إخلاء عدة، من طريق الخطأ، إلى هواتف سكان يومي الخميس والجمعة في لوس أنجليس.

وقال كيفن ماكغوان، مدير مكتب مقاطعة لوس أنجليس لإدارة الأزمات في مؤتمر صحافي “هناك مستوى كبير من الإحباط والغضب والخوف من الرسائل الخاطئة التي تم إرسالها عبر نظام الإنذار عبر الإنترنت في جميع أنحاء مقاطعة لوس أنجليس. لا أستطيع أن أعبر بما فيه الكفاية عن مدى أسفي”.

من جهة ثانية أعلنت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية فتح تحقيق بعد أن اصطدمت طائرة بلا طيار بطائرة ناقلة للمياه وألحقت بها أضرارا من دون أن يسفر ذلك عن اصابات.

وحذرت من أن أي شخص يُطلق طائرات دون طيار في المناطق المتضررة من الحرائق – حيث توجد قيود موقتة على الطيران – قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام واحد وغرامة تصل إلى 75,000 دولار.

ودعت السلطات سكان كاليفورنيا إلى الاقتصاد في استهلاك المياه لأن ثلاثة خزانات تغذي محطات مكافحة الحرائق فرغت بسبب مكافحة النيران.

ونشر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب معلومات خاطئة عبر شبكته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشل” بتأكيده أن كاليفورنيا تعاني نقصا في المياه بسبب السياسات الحكومية الديموقراطية التي تحول مياه الأمطار “لحماية نوع غير مفيد من السمك”.

في الواقع تستخدم غالبية المياه المستهلكة في لوس أنجليس والمتأتية من نهر كولورادو، في الزراعة كأولوية.

وتؤثر الحرائق في النشاط السينمائي في هوليوود. فقد توقف تصوير أفلام ومسلسلات عدة فيما أغلق متنزه “يونيفرسال ستوديوز” الترفيهي في هوليوود.

وأرجئ إعلان الترشيحات لجوائز الأوسكار إلى 19 كانون الثاني/يناير بدلا من 17 منه فضلا عن مراسم توزيع جوائز النقاد التي كان يفترض أن تقام الأحد.

كما أرجئت أحداث رياضية لا سيما مباراة كرة سلة لفريق لوس أنجليس ليكرز.

والرياح التي تهب راهنا معروفة باسم “سانتا آنا” وهي مألوفة في فصلي الخريف والشتاء في كاليفورنيا. لكن خلال الأسبوع الحالي بلغت حدة غير مسبوقة منذ العام 2011، على ما أفاد خبراء الأرصاد الجوية.

وتشكل هذه الرياح كابوسا للإطفائيين لأن كاليفورنيا عرفت سنتين ماطرتين جدا أدتا إلى إنعاش الغطاء النباتي الذي يبس الآن بسبب الشتاء الجاف الذي تشهده المنطقة.

ويشير علماء بانتظام إلى أن التغير المناخي يزيد تواتر الظواهر الجوية القصوى.