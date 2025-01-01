غزة/سما/

أبرزت الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، والقدس، والأيام) الصادرة صباح اليوم السبت في عناوينها الرئيسية، تصريح الرئيس خلال ترؤسه اجتماعا لقادة الأجهزة الأمنية، بأن تحقيق مصالح شعبنا وأهدافه بالحرية والاستقلال يتطلب من الجميع وضعها فوق أي اعتبار.

كما تناولت الصحف، قصف الاحتلال منزل وأخذ قياسات 3 أخرى واعتقال 15 مواطنا خلال عدوانه على قباطية.

وفيما يلي أبرز العناوين

* "الحياة الجديدة".

- الأمم المتحدة: الاحتلال يواصل الحد من وصول المساعدات الحيوية لشمال غزة

- فتح منطقة الشهيد عز الدين القسام الأولى والثانية إقليم جنين تستنكر قتل خارجين على القانون مواطنة داخل المدينة

- استشهاد 3 مواطنين وإصابة 10 آخرون في قصف الاحتلال شقة في قطاع غزة

- الرئيس: تحقيق مصالح شعبنا وأهدافه بالحرية والاستقلال يتطلب من الجميع وضعها فوق أي اعتبار

- قصف الاحتلال منزل وأخذ قياسات 3 أخرى واعتقال 15 مواطنا خلال عدوان على قباطية

- بولنديون يتظاهرون رفضا لقرار بلادهم تقديم الحماية لنتنياهو

- لوس أنجلس.. "أشبه بنهاية العالم"

* "القدس":

- الرئيس يترأس اجتماعا لقادة الأمن

- الاحتلال يمحو 1600 عائلة من السجل المدني

- طفل يقضي في قدر يغلي

- دراسة: عدد شهداء غزة أعلى من أرقام وزارة الصحة بنحو 41%

- اقتحام قباطية واعتقال 15 مواطنا

- 50 ألفا يؤدون الصلاة في المسجد الأقصى

- الجزائر تدعو مجلس الأمن لمشاورات مغلقة حول وضع "الأونروا" الخطير

- مؤتمر بالدانمارك يدعو لوقف تصدير السلاح لإسرائيل وقيام دولة فلسطينية

* "الأيام":

- "أوتشا": الاحتلال يواصل الحد من وصول المساعدات الحيوية لشمال غزة

- تظاهرات في المغرب وموريتانيا نصرة لغزة

- القطاع: غارات عنيفة تخلف عـشرات الشهداء والجرحى

- دراسة دولية: 64260 عدد القتلى في غزة 59 % منهم من النساء والأطفال والمسنين

- "هآرتس": أسـمـاء ألـف جـنـدي سلمت لـ"الجنائية الدولية"

- إعلام عبـري: إسرائيـل تلقـت رسالة إيجابية من قطر بشأن نقاط خلافية في المفاوضات

- الرئيس: هدفنا سيادة القانون والـحفـاظ علـى أمـن المـواطـن

- اقتحامات واسعة لبلدات قباطية وطلوزة والباذان وقمع مسيرتين والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم

- الرئيس يهاتف نظيره اللبنانـي مـهنئـا بفـوزه .