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ستة شهداء وإصابة اثنين بغارة إسرائيلية استهدفت مركبتين جنوب لبنان

السبت 11 يناير 2025 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ستة شهداء وإصابة اثنين بغارة إسرائيلية استهدفت مركبتين جنوب لبنان



بيروت /سما/

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، باستشهاد 6 لبنانيين وإصابة اثنين آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مساء الجمعة مركبتين مدنيتين شرق بلدة طيردبا، جنوب لبنان.

وكانت مصادر صحفية أفادت بأن مسيرة إسرائيلية نفذت غارة مستهدفة سيارة و"فان" في بلدة طيردبا بقضاء صور جنوب البلاد.

كما أفادت بوقوع هجمات إسرائيلية جديدة على وسط بلدة بني حيان ومحيط عيتا الشعب جنوب لبنان.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن قوة من الجيش اللبناني دخلت إلى بلدة عيترون لفتح الطرق التي اقفلها الجيش الإسرائيلي سابقا.

في غضون ذلك، تقدم لبنان بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي ردا على اعتداءات الجيش الإسرائيلي المستمرة رغم إعلان وقف الأعمال العدائية.

وطالب لبنان مجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف هذه الاعتداءات وضمان حقوق المزارعين والصيادين في المناطق المتأثرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة إسرائيل وإجبارها على التعويض عن الأضرار كافة التي تسبب بها عدوانها على القطاع الزراعي وسائر القطاعات.

كما طلب لبنان من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، ولا سيما الدول الراعية لإعلان وقف الأعمال العدائية، اتخاذ موقف حازم وواضح إزاء الخروقات الإسرائيلية المتكررة لبنود هذا الإعلان.

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