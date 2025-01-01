  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لازاريني: الأونروا هي الوصي الأمين على هوية لاجئي فلسطين وتاريخهم ..

السبت 11 يناير 2025 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لازاريني: الأونروا هي الوصي الأمين على هوية لاجئي فلسطين وتاريخهم ..



غزة /سما/

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، إن الأونروا هي الوصي الأمين على هوية لاجئي فلسطين وتاريخهم.

وأضاف في بيان نشرته الأونروا على منصة "إكس"، أنه تم حفظ سجلات عائلات لاجئي فلسطين وأرشفتها على مدار الـ75 عاما الماضية.

وأشار إلى أنه بفضل فرق الأونروا، تم نقل آلاف الملفات الأرشيفية من قطاع غزة والضفة الغربية إلى مكان آمن وتحويلها إلى ملفات رقمية.

وأكد لازاريني أن الحفاظ على هذه الملفات أمر جوهري لحماية حقوق لاجئي فلسطين بموجب القانون الدولي.

وشدد على أن الوقت حان لحل دبلوماسي سلمي ينهي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بما في ذلك معالجة محنة لاجئي فلسطين بشكل نهائي.

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل خطة طرحتها "إسرائيل" على مصر بشأن اليوم التالي لوقف الحرب في غزة

الأسد متوعدا إسرائيل: سنترك الصواريخ والمسيرات تتحدث في العمق

السيسي يحدد 4 ثوابت مصرية تجاه غزة

صحيفة عبرية: لماذا لا ندع أبو مازن يدخل غزة بسياراته الفارهة كما الحال في الضفة؟

ماسك يدعو إلى معاملة غزة كاليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية (فيديو)

وزير بريطاني سابق يدعو لترشيح الجيش الإسرائيلي لجائزة نوبل للسلام!

مبعوث ترامب يصل الدوحة.. "المفاوضات متواصلة بشكل مكثف وتحت تعتيم كامل"

الأخبار الرئيسية

463 يوما للحرب على فلسطين..عشرات الشهداء والجرحى في قطاع غزة

مصدر في المقاومة: رسالة من حماس حركت الموقف الإسرائيلي وإرجاء النقاط الخلافية

67816a9f4236046269325568

السيسي يحدد 4 ثوابت مصرية تجاه غزة

"إسرائيل" تلقت رسالة إيجابية من قطر بشأن نقاط خلافية في مفاوضات غزة

مبعوث ترامب يصل الدوحة.. "المفاوضات متواصلة بشكل مكثف وتحت تعتيم كامل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية