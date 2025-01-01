معهد دراسات الأمن القومي: وقف نشاط الاونروا خطوة صحيحة تتطلب تقييمات أولية

القدس المحتلة/سما/

تقديم:

في 30 كانون الثاني (يناير) 2025، ستدخل قوانين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا) التي سنتها الكنيست الاسرائيلية حيز التنفيذ، والتي تهدف إلى قطع العلاقة بين إسرائيل والأونروا من أجل الحد من أنشطة الوكالة وتقليصها. في حين أن اهتمام إسرائيل بإنهاء أنشطة الأونروا واضح ومبرر، بالتأكيد في ضوء ما تم الكشف عنه بشأن تورط موظفي الوكالة في أحداث 7 أكتوبر، وبالنظر إلى الدور الذي تلعبه في تعميق الصراع واستمراره،

إن هذه الخطوة التشريعية لا تخدم مصالح إسرائيل. وبعيدًا عن كونه بمثابة ذخيرة إضافية في الحملة الدولية ضد إسرائيل، فإن تنفيذ التشريع قد يجر إسرائيل إلى الاضطرار إلى ملء مكان الاونروا.

لذلك، توصيتنا هي تأجيل دخول القوانين حيز التنفيذ وصياغة بديل فوري أولا لـ اونروا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، فضلا عن خطة بديلة على المدى الطويل تقوم على المبادئ التالية:

( 1) تعيين هيئة دائمة تقدم الخدمات المطلوبة لسكان غزة بدلاً من إدارة الأمم المتحدة لإعادة الإعمار، كجزء من المناقشات بشأن “اليوم التالي لحكم حماس”.

2) الترويج لخطوة تؤدي إلى قيام السلطة الفلسطينية بملء “الفراغ” الذي سينشأ مع توقف أنشطة الأونروا في الضفة الغربية.

(3) إدراك مسؤولية بلدية القدس في تقديم الخدمات التي تقدم الأونروا حاليا فيها خدماتها للسكان الفلسطينيين في القدس.

تأسست، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، (اونروا) في عام 1949 بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A/RES/302، وبدأت العمل في عام 1950 كمنظمة مؤقتة للتعامل مع مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

أما العلاقات بين إسرائيل والأونروا فقد تم تسويتها في “اتفاقية” عام 1967، والذي استندت إلى رسائل متبادلة بين وزارة الخارجية الإسرائيلية والمفوض العام للأونروا بعد حرب 1967، وتمت الموافقة على استمرار أنشطة الوكالة كترتيب مؤقت فقط، ومع ذلك، تعمل الأونروا منذ ذلك الحين من خلال التجديد الدائم وتمنحها الجمعية العامة كل ثلاث سنوات . على مر السنين، توسع نطاق مسؤولية وكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في حالات الطوارئ إلى ما هو أبعد من خدمات الإغاثة والمساعدة في حالات الطوارئ. واليوم، تقدم الوكالة الخدمات شبه الحكومية من خلال النظام التشغيلي الفرعي الذي أنشأته، والذي يشمل: التعليم، والخدمات الطبية، والصرف الصحي والصيانة، والخدمات الاجتماعية والرعاية الاجتماعية، وحتى القروض للمحتاجين، لحوالي 5 ملايين فلسطيني تحددهم إدارة الأمم المتحدة للاجئين كلاجئين (فيما يلي: اللاجئون الفلسطينيون )، في قطاع غزة والضفة الغربية وفي القدس وكذلك في لبنان والأردن وسوريا.

مع أكثر من 30 ألف موظف، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين، إلى جانب فريق صغير من الموظفين الدوليين وميزانية قدرها 1.2 مليار دولار سنويا، تعد الأونروا واحدة من أكبر وكالات الأمم المتحدة وأكثرها ميزانية – وهي الوكالة الوحيدة المخصصة لـ التعامل مع فئة محددة من اللاجئين.

على مر السنين، كانت هناك مقترحات في إسرائيل لإصلاح الأونروا وحتى وقف أنشطتها واستبدالها بمنظمات الإغاثة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى. وبصرف النظر عن مزاعم الفساد وافتقار الأونروا إلى الحياد، يُنظر إلى الوكالة في إسرائيل على أنها عامل مركزي في إدامة الصراع مع الفلسطينيين.

ونظراً لوضع اللاجئين الخاص الذي تمنحه لهم، والذي يحافظ على حق الفلسطينيين في “حق العودة”. وهكذا، يُذكر على موقع وكالة الأمم المتحدة للاجئين أن الوكالة أنشئت لتقديم المساعدة حتى تنفيذ حق العودة للاجئين الفلسطينيين (تفسيرها للقرار 194 الصادر عن الجمعية العامة)، بالإضافة إلى ذلك، حذرت إسرائيل مرات لا تحصى من ذلك وعلى مر السنين والمحتوى التحريضي الذي يتم توزيعه في مدارس الوكالة ومخيماتها الصيفية، وانضمام خريجيها إلى صفوف حركتي حماس والجهاد الإسلامي. ومع ذلك، حتى وقت قريب لم يتم تناول الموضوع عملياً من قبل إسرائيل.

وقد حدث هذا التحول في العام الماضي بعد الكشف خلال القتال في قطاع غزة عن تورط حماس العميق والمباشر وانتماء أفراد من الوكالة إلى حماس. كما تم الكشف عن الاستخدام المكثف من قبل حماس لمرافق اونروا ،العيادات والمدارس ومقرات الوكالة ومعداتها لأغراض قتالية، وإخفاء الأسلحة والذخائر، والأنفاق (الإرهابية).

ونتيجة لذلك، فقدت الوكالة ما كانت تتمتع به من شرعية قليلة في إسرائيل. وفي خطوة غير مسبوقة، قام عدد من الدول بتعليق تمويلها لـ اونروا، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا، الممولان الرئيسيان للوكالة. وقد دفعت هذه الخطوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى تعيين رئيس في فبراير/شباط 2024 لجنة التفتيش لفحص الادعاءات ضد اونروا، برئاسة وزيرة خارجية فرنسا السابقة، كاثرين كولوناد.

لم يقبل تقرير كولونا، الذي نُشر في أبريل 2024، ادعاء إسرائيل بتسلل حماس على نطاق واسع إلى إدارة الأمم المتحدة لإعادة الإعمار، لكنه أوصى بعدد من الإصلاحات في الوكالة. وفي إسرائيل، رفضوا استنتاج التقرير على أساس أنه يتجاهل المشكلة الجذرية في إدارة الأمم المتحدة للاصلاح لإعادة بناء اونروا، ويطرح “حلولاً تجميلية” حتى تعيد الدول التمويل إلى الوكالة، إلا أن تقرير كولونا، إلى جانب رفض إسرائيل مناقشة “اليوم التالي” في غزة، قادت بعض الدول إلى إعادة التمويل إلى اونروا.

على هذه الخلفية، اكتسبت العملية التشريعية ضد اونروا زخمًا، وفي 28 أكتوبر 2024، تم تمرير قانونين في الكنيست لوقف أنشطة الوكالة، وقد حظي القانونان بتأييد شعبي واسع وتم تمريرهما بأغلبية من جميع الأحزاب في الكنيست. رغم الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي من أجل منع هذه الخطوة.

ومن المقرر أن تدخل القوانين حيز التنفيذ في نهاية كانون الثاني/يناير 2025. وحتى ذلك التاريخ، خططت إسرائيل لإيجاد بدائل لأنشطة الوكالة.

ماذا تقول القوانين؟

تهدف قوانين اونروا إلى قطع العلاقة بين إسرائيل و، اونروا من أجل الحد من أنشطة الوكالة وتقليصها.

يحظر القانون الأول على اونروا تشغيل مكتب تمثيلي وتقديم الخدمات وتنفيذ أي نوع من النشاط بشكل مباشر أو غير مباشر في الأراضي السيادية لدولة إسرائيل.

وهذا يعني أن اونروا لن تكون قادرة على العمل في القدس وسيتعين عليها وقف جميع أنشطتها في المدينة.

وهذا يعني أن المسؤولين الإسرائيليين الرسميين لن يتمكنوا من الاتصال بـ اونروا أو أي وكالة نيابة عنها. وبالتالي، اعتبارًا من نهاية يناير 2025، لن تتمكن وزارتا الخارجية والداخلية من إصدار تصاريح دخول أو عمل لـ اونروا.؛ والموظفين لن يتمكنوا في الموانئ والجمارك من استلام بضائع اونروا والتعامل معها؛ وستواجه البنوك في إسرائيل صعوبة في تقديم الخدمات المصرفية إلى الموظفين؛ سيضطر الجيش الإسرائيلي إلى قطع علاقات العمل مع اونروا وتوأمة ذلك مع المسؤولين الفلسطينيون من خلال الأونروا بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للأمم المتحدة، فإن القانون سيضر بالإعفاءات الضريبية والحصانات الدبلوماسية التي تتمتع بها الوكالة.

ومن خلال القيام بذلك، فإن التشريع يحد من نشاط الأونروا خارج الأراضي السيادية لإسرائيل – في قطاع غزة والضفة الغربية- والذي يعتمد إلى حد كبير على العلاقات مع المسؤولين الإسرائيليين الرسميين ويتطلب التنسيق الوثيق معهم، وفقًا للقانون ويحظر أيضًا استخدام الأونروا من خلال طرف ثالث.

انتقادات العالم للتشريع

إلى جانب الدعم الواسع الذي حظيت به هذه الخطوة في إسرائيل، انتقد العالم إسرائيل بشدة بسبب هذا التشريع.

وقد أعربت العديد من الدول عن قلقها من أن الضرر الذي يلحق بأنشطة الأونروا سيؤدي إلى كارثة إنسانية وانتشار الجوع والمرض في قطاع غزة، فضلا عن ضرر غير مسبوق للخدمات التي تقدمها الأونروا في الضفة الغربية .

وزعم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن التشريع سيؤدي إلى “نتائج مدمرة” وأن الأونروا ليس لها بديل. ولاحقا، في 11 ديسمبر/كانون الأول، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو إسرائيل إلى إزالة القيود المفروضة على أنشطة الأونروا.

ومن جانبها، زعمت إسرائيل أن الأونروا ليست قابلة للاستبدال فحسب، بل إن استبدالها ضروري. وفي الرسالة التي وجهتها إلى الأمم المتحدة بشأن إلغاء الاتفاق مع الأونروا في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، أكدت إسرائيل أن معظم المساعدات تدخل إلى غزة. لا تأتي من الأونروا بل من المنظمات الأخرى العاملة في قطاع غزة، وأنها تعتزم توسيع نشاطها معها. تجدر الإشارة إلى أنه بحسب بيانات إدارة الأمم المتحدة للإغاثة أيضا، فإن الوكالة قدمت خلال معظم أشهر الحرب ما لا يقل عن 20% من حجم المساعدات للقطاع، ونحو 13% من الكمية التي دخلت القطاع خلال الفترات الثلاث. أشهر جديدة قبل صدور القانون

ما هي الآثار المترتبة على وقف عمليات الاونروا؟

ويؤثر القانون الأول، الذي يركز على أنشطة الأونروا في إسرائيل، بشكل رئيسي على القدس، وخاصة مخيم شعفاط للاجئين، حيث تقدم الأونروا مجموعة من الخدمات، بما في ذلك التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والمجتمع والنظافة والصرف الصحي، إلى سكان القدس. تم تسجيل أكثر من 16,000 ساكن كلاجئين. بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على إدارة الأمم المتحدة للإغاثة أن توقف أنشطتها في أجزاء أخرى من القدس الشرقية، حيث تعمل على نطاق أصغر، بما في ذلك المدارس والمركز الطبي في البلدة القديمة.

إذا توقف نشاط UNRA، فإن إسرائيل، من خلال بلدية القدس، ستضطر إلى الحلول محل UNRA، وتمويل وتزويد السكان بجميع الخدمات التي تقدمها، بما في ذلك الأطر التعليمية والخدمات الطبية والخدمات المجتمعية ومراكز إعادة التأهيل والنوادي.

أما القانون الثاني،

والذي يفرض على أنشطة اونروا في الصفة الغربية وقطاع غزة، فقد يلحق ضررا كبيرا بتقديم الخدمات للسكان الفلسطينيين في هذه المناطق.

في غزة، تقدم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين في غزة معظم الخدمات خلال الأوقات العادية وتوظف ما يقرب من 13.000 عامل. ومع ذلك، منذ بدء الحرب، تركزت أنشطة الوكالة على الجهود الإنسانية، وبشكل رئيسي على الجانب اللوجستي للمساعدات. لذلك، وعلى الرغم من أن غالبية المساعدات المقدمة لقطاع غزة لا تأتي من الأونروا، فإن العشرات من المنظمات ووكالات الإغاثة الدولية العاملة في قطاع غزة تعتمد على عمليات الأونروا؛ على خدمات الاستقبال والتخزين والنقل وتوزيع المساعدات التي تقدمها. وكجزء منها، فإن اونروا مسؤولة عن توزيع الغذاء على مئات الآلاف من سكان غزة، بالإضافة إلى ذلك، تعد اونروا أيضًا عاملاً مهمًا في إنشاء مراكز الايواء للسكان في غزة وهي مسؤولة عن تسجيل ورصد احتياجات السكان في غزة.. ويشكل الشتاء الحالي تحديا أكثر خطورة من الشتاء السابق، لأنه اليوم، وبعد مرور عام على الحرب، يعيش معظم سكان قطاع غزة خيام النزوح ومراكز الأبواء التي توفرها الأونروا.

وفي الضفة الغربية ، توظف اونروا حوالي 3700 شخص وتقدم مدفوعات الضمان الاجتماعي وأنواع أخرى من المساعدة لأكثر من 150000 فلسطيني، كما تدير 96 مدرسة وثلاثة مراكز للتدريب المهني و43 عيادة ومستشفى جمع القمامة في كافة مخيمات اللاجئين. وبدون وجود بديل لـ اونروا، سيتأثر تعليم 47000 طالب، بالإضافة إلى خدمات صيانة أنظمة الصرف الصحي في مخيمات اونروا. بالإضافة إلى ذلك، سيتم خلق البطالة وسوف تحدث فقدان الدخل ومدفوعات الضمان الاجتماعي للموظفين والمستفيدين.

إن السلطة الفلسطينية، التي تم إضعافها بهذه الطريقة وتواجه الانهيار، ستجد صعوبة في استبدال اونروا وتقديم الخدمات بدلاً منها. ونتيجة لذلك، قد تنشأ أزمة حادة في السلطة الفلسطينية – فالوضع في المنطقة هش بالفعل البطالة تزيد عن 30 بالمئة، الأمر الذي قد يزيد من تقويض الاستقرار.

ولذلك فإن توقف أنشطة اونروا يتطلب إيجاد جهة بديلة تقدم الخدمات المذكورة أعلاه.

عواقب التشريع على إسرائيل

على الرغم من أن مصلحة إسرائيل في إلغاء الدور الضار الذي تلعبه الأونروا واضحة، فإن العواقب الإشكالية المترتبة على هذا التشريع لا يمكن تجاهلها. فالتداعيات الرئيسية ذات شقين: الأول، عدم الاستجابة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة وتفاقمها، وتدهور الوضع الإنساني. والبؤس أيضاً، مع إلقاء اللوم على إسرائيل؛ والثاني، أن إسرائيل ستجد نفسها مطالبة بملء الفراغ بنفسها:

توقيت إشكالي في ظل تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة. وقد أقر الكنيست قوانين “إدارة الأمم المتحدة” في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول، في وقت كان فيه الوضع الإنساني في قطاع غزة يتدهور. ومن المتوقع أن يؤدي دخول القوانين حيز التنفيذ في نهاية شهر يناير/كانون الثاني إلى تفاقم التحدي الإنساني الذي تواجهه إسرائيل التي تواجهها بالفعل في غزة، الأمر الذي سيتطلب اهتمام إسرائيل بالقضايا الإنسانية هناك أيضاً، بدلاً من التركيز على الحلول الإنسانية للأزمة الأسوأ في غزة.

عدم وجود خطة بديلة لـ اونروا تمتد مهامها إلى ما هو أبعد من تقديم المساعدات الإنسانية. لقد قامت إسرائيل بسن قوانين الأونروا دون دعمها بخطة منهجية مع البدائل، سواء فيما يتعلق بالإعداد التشغيلي أو الخدمات التي تقدمها الوكالة. إن دخول القوانين حيز التنفيذ في نهاية شهر يناير قد يترك السكان الفلسطينيين دون استجابة مناسبة. وخاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، التي لا تخضع للسيادة الإسرائيلية.

صعوبة تعيين بديل للأونروا في قطاع غزة، الذي يعيش واقعا صعبا في خضم القتال، ليس من السهل إيجاد بديل فوري لآلية الأونروا. واعتمدت إسرائيل على جهات فاعلة أخرى في النظام الإنساني التابع للأمم المتحدة لتحل محل إدارة اونروا في غزة، ولكنها تواجه الآن صعوبة في تسخيرهم للقيام بهذه المهمة في ضوء أزمة الثقة الحادة بينها وبين الأمم المتحدة حتى قبل صدور التشريع، عندما بدأت الأدلة للظهور ضد اونروا، جاءت ادعاءات مفادها أن الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش طلب من وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة رفض قبول أي تمويل أو مسؤولية قد تأتي على حساب الأونروا. إن مسار التشريعات العامة والمعارضة يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للأمم المتحدة لتسخير هذه القضية، وبالتالي، أكد مسؤولو الأمم المتحدة أنهم يعملون على منع تنفيذ التشريع. بل إن هذا التشريع يجعل من الصعب العثور على كيانات دولية أخرى توافق على دخول الأونروا سرا في قطاع غزة.

وبالتالي فإن هذه الخطوة قد تعزز قبضة حماس على توزيع المساعدات الإنسانية. في الضفة الغربية، هناك شك كبير حول ما إذا كانت السلطة الفلسطينية الضعيفة، التي تعاني من قيود الميزانية أيضًا بسبب انخفاض تحويل أموال الاستيطان من الحكومة الإسرائيلية، قادرة أو راغبة في القيام بواجبات إدارة الأمم المتحدة لإعادة الإعمار.

وقد يقع العبء على إسرائيل. إن نشاط اونروا يزيل إلى حد كبير المسؤولية عن إسرائيل وحاجتها إلى تلبية احتياجات الفلسطينيين. وفي غياب بديل للأونرا، وبما أن إسرائيل هي التي فرضت القيود على أنشطة الوكالة، فسيكون مطلوبا من إسرائيل تقديم الحلول وحتى. تضطر إلى التصرف مكانها، بحيث يقع عليها عبئ لوجستي وأمني واقتصادي وهذا يعني أنه قد يُطلب من الجيش الإسرائيلي توزيع الغذاء مباشرة على السكان في قطاع غزة – الأمر الذي قد يعرض حياة الجنود للخطر ويجعل من الصعب تنفيذ المهام العسكرية.

وحتى في الضفة الغربية فإن المسؤولية ستقع على عاتق إسرائيل بمرور الوقت. هناك، على عكس قطاع غزة، لا يوجد أي خلاف تقريبًا حول وضع إسرائيل كمحتل، وبالتالي، إلى الحد الذي ينشأ فيه فراغ بسبب توقف أنشطة إدارة الأمم المتحدة، والذي لا تستطيع السلطة الفلسطينية (أو ترفض) ملئه. ,

وفي نهاية المطاف، فإن مسؤولية تقديم الجواب ستقع على عاتق إسرائيل، على الرغم من كل التبعات الاقتصادية والعملياتية المترتبة على ذلك. وهذه المعاني صحيحة بشكل مضاعف بالنسبة للقدس الشرقية، حيث ينطبق القانون الإسرائيلي. إن عبء الاستجابة للأحياء الواقعة خارج الجدار الأمني، والتي لا تتلقى اليوم خدمات بلدية من بلدية القدس، سيقع بالكامل على عاتق إسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك، بقدر ما يقع عبء استبدال اونروا على عاتق إسرائيل، سيكون لذلك عواقب اقتصادية، والتي ستنعكس في فجوة الميزانية، بسبب انحراف إجمالي نفقات الدفاع عن ميزانية الدفاع المرتفعة بالفعل.

ذخيرة إضافية للحملة القانونية الدولية

وبعيدًا عن العواقب المباشرة لقوانين اونروا على إسرائيل، فإن هذه الخطوة برمتها توفر ذخيرة إضافية للحملة القانونية التي يتم شنها ضد إسرائيل على الساحة الدولية.

أولاً، يُزعم أن إسرائيل، بسنها قوانين الأونروا، قد انتهكت ميثاق الأمم المتحدة الذي وقعت عليه، والذي يلزمها بالتعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها. وقد رافق هذا الادعاء دعوات، ليست خبراً، لإزاحة إسرائيل من الأمم المتحدة. وتتطلب مثل هذه الخطوة قرارا من مجلس الأمن ومن المرجح أن يتم عرقلتها باستخدام الفيتو الأمريكي. ومع ذلك، لا تزال إسرائيل تواجه خطر تعليق عضويتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما حدث ضد جنوب أفريقيا في عام 1974. ويكفي لمثل هذه الخطوة صدور قرار من الجمعية العامة، وهو ما لا يمكن عرقلته باستخدام حق النقض.

ولكن أبعد من ذلك، يتم استخدام التشريع ضد اونروا لتعزيز الاتهامات ضد إسرائيل فيما يتعلق بارتكاب جرائم خطيرة مثل العقوبات الجماعية، والحرمان من المساعدات الإنسانية، والتجويع والإبادة الجماعية، والتي يتم مناقشتها في الإجراءات المرفوعة ضدها في المحاكم الدولية في لاهاي. .

بعد حوالي أسبوع من إقراره في الكنيست وحتى قبل دخوله حيز التنفيذ، تلقى التشريع إشارة مباشرة في التحذير الذي نشرته لجنة مراجعة وضع المجاعة (FRC) في 8 نوفمبر، حول مجاعة “وشيكة” من المتوقع حدوثها في شمال غزة. ودعت اللجنة إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع “الوضع الكارثي” في قطاع غزة، محذرة من أنه إذا تم تطبيق تشريع إدارة الأمم المتحدة للإغاثة، فستكون له عواقب وخيمة للغاية على النشاط الإنساني في قطاع غزة وتدهور الوضع الإنساني هناك.

يمكن الافتراض أن قوانين اونروا لم تمر مرور الكرام على قضاة المحكمة الجنائية الدولية عندما قرروا إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت في 21 تشرين الثاني (نوفمبر). ورغم أن القرار لا يزال سريا، يمكن الافتراض أن سلسلة الأحداث، التي شملت قوانين إدارة الأمم المتحدة للأراضي، والتحذير من المجاعة الذي تم نشره مباشرة بعد صدوره، والوضع الإنساني المتدهور بشكل متزايد في قطاع غزة، قد أثرت على ويأتي قرار المحكمة بإصدار الأوامر في هذا الوقت بالتحديد، أي بعد حوالي ستة أشهر من تقديم المدعي العام للمحكمة الطلب.

وبناءً على ذلك، فإن هذه الخطوة قد تؤثر أيضًا على إجراءات الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية. وقد يُنظر إلى التشريع، وبالتأكيد تنفيذه، على أنه انتهاك من جانب إسرائيل للأوامر الصادرة ضدها من قبل المحكمة، ويؤدي إلى إصدار أوامر إضافية. أوامر مؤقتة وحتى في وقت لاحق تؤثر على القرار النهائي في هذه العملية.

وفي رد مباشر على التشريع، اعتمدت الجمعية العامة في 19 كانون الأول/ديسمبر، وبمبادرة من النرويج، قرارا بالاتصال بمحكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري عاجل بشأن امتثال إسرائيل لالتزاماتها بالسماح بتقديم المساعدات والخدمات الإنسانية. في الأراضي الفلسطينية، في إشارة إلى وجود ونشاط وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى. ويجب الافتراض أن إسرائيل

ستواجه رأيًا انتقاديًا آخر للمحكمة، متابعةً للرأي الذي صدر في شهر يوليو والذي ذكر أن الاحتلال المستمر لإسرائيل غير قانوني ودعا الدول إلى عدم تحمله.

بالإضافة إلى ذلك، فمن المرجح أن أي تدهور في الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية سيصاحبه المزيد من الإدانات والقرارات ضد إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى الرغم من أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، إلا أنها تشكل ضغطًا عليها الدول والكيانات، مثل المؤسسات الأكاديمية ورجال الأعمال والنقابات المهنية، إلى اتخاذ خطوات عملية إضافية ضد إسرائيل، والتي يمكن التعبير عنها بعقوبات إضافية وقطع العلاقات التجارية والعلاقات الأكاديمية وحتى العلاقات الدبلوماسية، الواحدة تلو الأخرى.

ملخص وتوصيات

إن قطع العلاقة بين إسرائيل واونروا وتقليص عملها هو حدث معقد يجب إدارته دون أي منطق سليم.

ومن دون بديل واقعي للأونروا، التي ستوفر المساعدات والخدمات المطلوبة مكانها، فإن الفراغ الذي سينشأ قد يترك العديد من الفلسطينيين دون خدمات أساسية وحيوية.

الاستقرار والعنف. علاوة على ذلك، فإن المسؤولية ستُنسب في نظر العالم إلى إسرائيل، التي ستضطر إلى أن تحل محل إدارة الأمم المتحدة لإعادة الإعمار. وهذا هو الحال في قطاع غزة، حيث يوجد وجود عسكري إسرائيلي، وفي المنطقة الضفة الغربية، حيث يُنظر إليها على أنها المحتل المسؤول عن رفاهية السكان. هذا عدا القدس الشرقية التي تقع تحت المسؤولية الكاملة لإسرائيل.

كان على إسرائيل أن تحاول الاستفادة من الإنجاز الذي حققته عندما ألحقت الضرر بشرعية الوكالة، كجزء من ترتيبات “اليوم التالي” في غزة. كان عليها أن تعرض ضرورة إنهاء أنشطة اونروا كشرط ضروري لأي سلسلة من هذا القبيل، وإيجاد بديل للمنظمة بدعم دولي عندما يكون البديل المفضل هو السلطة الفلسطينية. أو مدير تكنوقراط، نيابة عنها أو ككيان مستقل يتم إنشاؤه في قطاع غزة – سيكون مسؤولاً عن احتياجات السكان الفلسطينيين. ومع ذلك، رفضت إسرائيل مناقشة “اليوم التالي” ولم تستغل إنجازاتها العسكرية والضرر الذي لحق بشرعية UNRA على المستوى السياسي.

وبدلاً من ذلك، اختارت إسرائيل “المسار السريع” للتشريع الأحادي الجانب في وقت مليء بالإشكاليات، حيث تعيش غزة في خضم أزمة إنسانية. لقد فعلت ذلك من دون ضمان، أو حتى تقديم، بديل مناسب للأونروا، ومن دون حشد دعم المجتمع الدولي لهذه الخطوة. وبالنظر إلى التوقيت والطريقة التي تم بها إقرار التشريع، عززت إسرائيل موقف الأونروا. وقد دفع الكثيرين في المجتمع الدولي، بما في ذلك الإدارة الحالية في الولايات المتحدة، إلى التوحد في انتقاد التشريع والتأكيد على أهميته.

من الناحية العملية، كان بإمكان إسرائيل الاستمرار في الاتجاه “الهادئ” للنأي بنفسها عن اونروا، والذي اتخذته منذ بداية الحرب، وتعزيز التدابير التي من شأنها أن تجعل أنشطتها أكثر صعوبة. بينما يتم تعزيز وكالات الإغاثة الأخرى في قطاع غزة، دون السماح بالتحرك الدعائي في التشريع. ومن خلال القيام بذلك، فإنه سيثبت أن اونروا قابلة للاستبدال بالفعل ويعزز التنفيذ الفعلي للتحرك لإلغاء هذه الوكالة الضارة.

لذلك، وعلى الرغم من أن التحرك ضد UNRA أمر مرغوب فيه في حد ذاته، إلا أن التشريع لا يخدم المصالح المباشرة لإسرائيل.

وبناء على ذلك، يتعين على إسرائيل:

على أية حال، وحتى قبل أن تدخل القوانين حيز التنفيذ في نهاية يناير/كانون الثاني، يجب تنسيق هذه الخطوة مع إدارة ترامب، التي تظل “القبة الحديدية السياسية” الوحيدة في إسرائيل.

التحرك فوراً لصياغة خطة واضحة تقدم بدائل تفصيلية لآليات إدارة الأمم المتحدة للخدمات والخدمات التي تقدمها. ويجب على إسرائيل أن تسخر المجتمع الدولي والهيئات الإنسانية في هذه الخطوة قدر الإمكان.

النظر في إمكانية تفعيل القانون الأول فقط في كانون الثاني/يناير، الذي يحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل، مع صياغة رد فوري على القدس. وفي الوقت نفسه، يقترح تأجيل تنفيذ القانون الثاني، الذي يحظر أي عمل التواصل بين الأونروا والمسؤولين الإسرائيليين بشكل عام أو على الأقل فيما يتعلق بالنشاط في الياش لفترة مؤقتة، ما دام لا يوجد بديل للأونرا في الياش وقطاع غزة حتى تدخل القوانين حيز التنفيذ .

ويمكن لإسرائيل استغلال التأخير في دخول القانون حيز التنفيذ لكسب دعم الدول وكتسوية مع الهيئات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، مقابل تعبئتها بدلاً من الأونروا. وفي الوقت نفسه، فإن التأجيل سيسمح لإسرائيل بالتركيز على صياغة خطة بديلة لـ اونروا، دون الانسحاب الكامل من خطتها لوقف أنشطة اونروا، بل يؤدي فقط إلى تأجيلها.

وعلى المدى الطويل، يمكن الحفاظ على التشريع والغرض منه. ولكن هذا لا يتم إلا بعد اختيار بديل قابل للتطبيق لـ اونروا وتجنيد جهات فاعلة أخرى للمساعدة في تنفيذه. يجب أن نسعى جاهدين لتحقيق ذلك، حيث تتولى السلطة الفلسطينية في نهاية العملية مسؤولية توفير جميع الخدمات للسكان ولتحقيق هذه الغاية، يجب علينا أيضًا إيجاد حل لضعف أداء السلطة الفلسطينية، على الرغم من التعقيد الذي تشهده الساحة السياسية في إسرائيل في هذا السياق.

تقرير معهد دراسات الامن القومي الاسرائيلي

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تقرير معهد دراسات الامن القومي الاسرائيلي - ترجمة: مصطفى إبراهيم