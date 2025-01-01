طقس فلسطين : أجواء باردة وأمطار متفرقة فوق بعض المناطق

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، باردا الى شديد البرودة وغائماً جزئياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط باذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما بوجه عام وشديد البرودة، وتسقط باذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو باردا إلى شديد البرودة وغائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق حتى ساعات الظهيرة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو باردا إلى شديد البرودة وغائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً الى شديد البرودة، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية جافة خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة، المواطنين يوم السبت من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وخطر تشكل السيول في بعض الاودية والمناطق المنخفضة.