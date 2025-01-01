463 يوما للحرب على فلسطين..عشرات الشهداء والجرحى في قطاع غزة

تواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم الـ ٤٦٣ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وتواصل قوات الاحتلال استهداف الصحفيين في مختلف مناطق القطاع.

واستشهد المصور في قناة الغد سائد نبهان خلال تغطيته الاعتداءات في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة برصاص قناص إسرائيلي.

وارتفع عدد الشهداء الصحفيين منذ بداية الحرب على القطاع إلى 203.

واستشهد مواطن واصيب 3 في غارة على المخيم الجديد في النصيرات فيما قصف الاحتلال مئذنة مسجد التابعين في حي الدعوة شمالي المخيم، واطلقت الزوارق الحربية نيرانها جهة الغرب.

وكان 6 مواطنين ارتقوا في قصف على مخيم البريج وسط قطاع غزة.

غزة والشمال

واستشهد الشاب محمود عوض الهالول واصيبت زوجته في بجراح خطيرة اثر قصف الاحتلال شقة سكنية قرب مسجد الشمعة بحي الزيتون بغزة.

وادّت غارة إسرائيلية إلى تدمير بناية مخلاة لعائلة الزيبق قرب المسجد العمري وسط غزة ما اسفر عن وقوع اصابات في صفوف الجيران.

وارتقى 3 شهداء ومصابون بقصف طائرات الاحتلال شقة سكنية في عمارة "الزبدة" قرب مسجد الكنز بحي الرمال غربي مدينة غزة وهم:أحمد الزبدة ، هبة الزبدة وحمزة الزبدة.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات على مدينة غزة وجباليا.

ودوت انفجارات عنيفة بمدينة غزة ناجمة عن تفجير الاحتلال عدة منازل شمال القطاع.

جنوب قطاع غزة

وقصفت المدفعية بشكل عنيف شمال مدينة رفح ، وشن طيران الاحتلال غارات استهدفت منازل بحي الجنينة شرق المدينة.

واستشهد مواطن في خان يونس اثر استهداف خيمة في منطقة المواصي و3 مواطنين متأثرين بجراحهم خلال ٢٤ ساعة بخان يونس