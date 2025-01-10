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السيسي يحدد 4 ثوابت مصرية تجاه غزة

السبت 11 يناير 2025 12:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يحدد 4 ثوابت مصرية تجاه غزة



القاهرة/سما/

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر بدأت جهود احتواء الحرب في غزة ووقف إطلاق النار منذ 7 أكتوبر 2023، مشيرا إلى 4 ثوابت مصرية في هذا الملف.

وأضاف في كلمة أمام طلاب الأكاديمية العسكرية خلال زيارته لها الجمعة، أن مصر عملت على وقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن وإدخال المساعدات، بالإضافة إلى اليوم التالي لوقف الحرب، نظرا لتكرر الاقتتال في القطاع كل عدة سنوات وتسببه في دمار واسع، وهو ما دفع مصر للحديث حول اليوم التالي لوقف الحرب، وفق قوله.

وذكر أن مصر لم تكن تعمل وحدها وليست هي فقط العامل الوحيد الحاسم في هذا الملف، ونجحت بالفعل في وقف الحرب "أحيانا" كما تمكنت من إدخال مساعدات لمدة 8 أشهر وكان الجزء الأكبر منها من مصر.

وتابع: "نعمل على اليوم التالي للحرب حتى لا تتكرر المأساة كل عدة سنوات".

وعن الوضع في سوريا، قال إن الهلال الأحمر المصري أرسل مساعدات إلى سوريا في محاولة لتقديم المساعدة، مشيرا إلى أن القاهرة تسعى لتكون "عاملا إيجابيا لإتاحة فرصة لكل الأطياف والقوى في سوريا لتكون شريكة في الحكم".

وأكد أن السوريين الموجودين في مصر هم "ضيوف كرام" تقدم لهم مصر ما تستطيع بجانب "الضيوف" الآخرين البالغ عددهم 9 ملايين.

#عبد الفتاح السيسي #سوريا #مصر #غزة

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