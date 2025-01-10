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مبعوث ترامب يصل الدوحة.. "المفاوضات متواصلة بشكل مكثف وتحت تعتيم كامل"

الجمعة 10 يناير 2025 07:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
مبعوث ترامب يصل الدوحة.. "المفاوضات متواصلة بشكل مكثف وتحت تعتيم كامل"



القدس المحتلة/سما/

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول سياسي، لم تسمه، قوله إن "رئيس الحكومة نتنياهو أجرى في الساعة الأخيرة تقييما للوضع بشأن الأسرى والمفقودين مع قادة الأجهزة الأمنية".

وأضاف أنه "خلال تقييم الأوضاع جرى تلقي تحديثات من الفريق المفاوض، وقد أصدرت تعليمات بناء على ذلك"، وأشار المسؤول نفسه إلى أن المفاوضات في الدوحة متواصلة بشكل مكثف وتحت تعتيم كامل.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي في مؤتمر صحفي :" إدارة بايدن لا تزال تعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قبل نهاية ولاية الرئيس في 20 يناير الجاري، ومن أجل تحقيق ذلك، هناك حاجة إلى تنازلات إضافية ومزيد من العمل في المفاوضات.

في المقابل، وصل مبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى الدوحة اليوم. جاء ذلك وفقا لما نقله مراسل موقع واللا العبري باراك رافيد مساء اليوم.

وقال مصدر مطلع على التفاصيل "إن ويتكوف التقى رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وتلقى منه تحديثا حول المفاوضات بشأن صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

ونقل الموقع عن مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون كبار قولهم:" على الرغم من بعض التقدم، لا تزال هناك فجوات كبيرة بين إسرائيل وحماس بشأن معظم القضايا في مفاوضات صفقة التبادل.

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