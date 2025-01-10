  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الاتصالات" تحذّر من توقف تدريجي للخدمة في غزة بسبب نفاد الوقود

الجمعة 10 يناير 2025 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الاتصالات" تحذّر من توقف تدريجي للخدمة في غزة بسبب نفاد الوقود



غزة/سما/

حذّر وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي عبد الرزاق النتشة، من بدء تأثر خدمات الاتصالات (الثابتة والخلوية) والإنترنت في قطاع غزة ابتداءً من ساعات مساء اليوم الجمعة، بسبب نفاد الوقود، ما يفاقم الكارثة الإنسانية، ويحرم المواطنين من حقهم في التواصل مع خدمات الطوارئ والإغاثة.

وقال النتشة في بيان، إنه مع استمرار العدوان لأكثر من 460 يوما، وتصاعد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تعرقل وصول قوافل الوقود، تفاقمت أزمة الشح في الكميات المخصصة للمؤسسات الإغاثية والصحية والخدماتية.

وأضاف أن الوقود يُعد حاليا المصدر الوحيد لتشغيل شبكات الاتصالات في قطاع غزة، ما يعرض هذه الخدمات لخطر التوقف التام.

وأكد أن تعذر دخول الوقود خلال الأيام الماضية، أدى إلى نقص حاد في الكميات اللازمة لتشغيل الشبكات، الأمر الذي سيتسبب في توقف العديد من محطات الاتصالات الفلسطينية في مختلف أنحاء القطاع.

وشدد على أنه ستبدأ مساء اليوم الجمعة انقطاعات واسعة في خدمات الاتصالات الثابتة بمناطق وسط وجنوب القطاع، على أن تمتد لاحقاً لتشمل الخدمات الثابتة والخلوية في باقي المناطق خلال اليومين المقبلين، بحال استمرت الأزمة، مشيرا إلى أن محافظة شمال غزة تعاني من انقطاع كامل في خدمات الاتصالات منذ حوالي 100 يوم، نتيجة منع الاحتلال وصول الوقود إلى تلك المناطق.

ولفت إلى أن توقف خدمات الاتصالات في ظل هذه الظروف، يمنع تواصل طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر، ويحول دون تمكين المواطنين من الوصول إليها، كما يعرقل قدرة المؤسسات الصحية والدولية على أداء مهامها، ما يزيد من تدهور الوضع الإنساني.

وأكد النتشة أن طواقم الوزارة مستمرة في العمل بالتعاون مع المؤسسات الدولية والأممية لحل الأزمة، مشيداً بالجهود التي تبذلها طواقم شركات الاتصالات الفلسطينية، التي تعمل في ظروف ميدانية بالغة الخطورة، من منطلق واجبها الوطني والإنساني، لمحاولة إصلاح الأعطال وضمان استمرار الخدمات قدر الإمكان.

الأكثر قراءة اليوم

تعيين فلسطيني وزيرا للنفط في الحكومة السورية الجديدة ..

تخوفاً من 7 اكتوبر جديد..رئيس الشاباك يدعو إلى إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية

بايدن يتحدث عن “تقدم حقيقي” في المفاوضات المتعلقة بالرهائن في غزة ويتهم حماس بعرقلة الصفقة..

ماسك يدعو إلى معاملة غزة كاليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية (فيديو)

كاتس يأمر الجيش : جهزوا خطة لهزيمة حماس الكاملة إذا لم تطلق سراح الأسرى

وزير بريطاني سابق يدعو لترشيح الجيش الإسرائيلي لجائزة نوبل للسلام!

استطلاع لمعاريف: 88% من الإسرائيليين يؤيدون التوصل لصفقة تبادل والليكود يتراجع..

الأخبار الرئيسية

67812db84c59b766090b629b

تفاصيل خطة طرحتها "إسرائيل" على مصر بشأن اليوم التالي لوقف الحرب في غزة

photo_2025-01-10_17-40-13

شهداء بينهم صحفي إثر قصف واستهداف إسرائيلي في قطاع غزة

صحيفة عبرية: لماذا لا ندع أبو مازن يدخل غزة بسياراته الفارهة كما الحال في الضفة؟

678137a34c59b761f258a27d

نتنياهو يهدد الحوثيين بدفع ثمن باهظ بعد غارات إسرائيلية في عمق اليمن

1-61-730x438

وزير بريطاني سابق يدعو لترشيح الجيش الإسرائيلي لجائزة نوبل للسلام!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية