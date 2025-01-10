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مجلة عبرية: حماس استأنفت صناعة الصواريخ وكثفت إطلاقها على المستوطنات

الجمعة 10 يناير 2025 06:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلة عبرية: حماس استأنفت صناعة الصواريخ وكثفت إطلاقها على المستوطنات



القدس المحتلة/سما/

قالت مجلة عبرية، إن حركة حماس استأنفت مؤخراً، إطلاق الصواريخ من مناطق مختلفة في قطاع غزة تجاه أهداف مختلفة في "إسرائيل"، بما في ذلك بلدات حول غزة والقدس، بعد انقطاع دام عدة أشهر.

ونقلت مجلة "إيبوك" عن مصادر أمنية إسرائيلية، قولها، إن هذا يشير إلى تعافي الجناح العسكري لحماس وعودته جزئيا إلى إنتاج الصواريخ، حيث أنتجت الحركة مئات الصواريخ الجديدة، والتي تم تصنيعها بعد إدخال مخارط في الأنفاق التي لا تزال مستخدمة.

وأصيب منزل بمستوطنة سديروت في غلاف قطاع غزة، الاثنين، بأحد 3 صواريخ رُصد إطلاقها من شمال غزة على مستوطنات محاذية للقطاع.

ورغم 15 شهرا من الحرب والحصار الخانق، تكررت في الأسابيع الأخيرة عمليات إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على مستوطنات إسرائيلية محاذية للقطاع.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي طلب من عشرات آلاف الإسرائيليين من سكان المستوطنات المحاذية لغزة إخلاء المستوطنات مع بداية الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ومنذ ذلك الحين يقيمون في فنادق موزّعة على أنحاء مختلفة من دولة الاحتلال على نفقة الحكومة الإسرائيلية، بانتظار السماح لهم بالعودة إلى مستوطناتهم.

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