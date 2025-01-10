تقرير أمريكي عن خسارة إيرانية "ثقيلة" وضربة "قاصمة" لطهران في سوريا

واشنطن/سما/

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن مصادر، أن "جنرالا إيرانيا بارزا اعترف لأول مرة بتعرض بلاده لهزيمة استراتيجية في سوريا".



وأوضحت الصحيفة: "اعترف أحد كبار القادة العسكريين الإيرانيين بهزيمة بلاده في سوريا".



وأضافت: "قدم الجنرال الإيراني بهروز إسباتي، في خطاب صريح خلال الأسبوع الماضي، رؤية مغايرة للخطاب الرسمي حول مستقبل إيران في سوريا، معترفا بتعرض طهران لهزيمة استراتيجية كبيرة، ولكنها ستواصل العمل في البلاد".

ونقلت الصحيفة عن الجنرال اعترافه "لقد تعرضنا لهزيمة ثقيلة، وكانت ضربة قاصمة لنا".

وأشار إسباتي إلى أن "العلاقات بين إيران والأسد كانت قد شهدت توترا لفترة قبل أن يتخلى الأسد عن السلطة، حيث رفض العديد من المطالب الإيرانية بفتح جبهة ضد إسرائيل من الأراضي السورية، بعد 7 أكتوبر 2023".

ونقلت الصحيفة عن المحلل البارز في طهران والخبير في الشؤون السورية، مهدي رحمتي، قوله في مقابلة هاتفية، إن "خطاب الجنرال إسباتي كان مهما لأنه أظهر أن بعض كبار المسؤولين لديهم الجرأة للخروج عن البربوغاندا الحكومية والتحدث عن حقيقة الأمور مع الجمهور".

وأضاف رحمتي: "الجميع يتحدثون عن خطابه في اللقاءات ويتساءلون عن سبب إعلانه عن هذه الأشياء، وبخاصة من منبر عام. ولماذا قدم بوضوح ما حدث لإيران وأين تقف الآن، وبطريقة تحذر السياسة المحلية".