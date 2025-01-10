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مصر ترد على نشر خرائط لإسرائيل تضم أرضا من 4 دول عربية

الجمعة 10 يناير 2025 06:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر ترد على نشر خرائط لإسرائيل تضم أرضا من 4 دول عربية



القاهرة/سما/

أدان وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي قيام حسابات إسرائيلية رسمية بنشر خريطة تدعي أنها تاريخية وتضم أراض عربية لكل من الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا.


جاء ذلك خلال لقاء الوزير المصري مع أعضاء وفد منظمة التحرير الفلسطينية حول التطورات فى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية تميم خلاف بأن وزير الخارجية شدد على موقف مصر الداعم للسلطة الفلسطينية، مجددا التأكيد على رفض مصر أية مخططات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

كما حرص الوزير عبد العاطي على استعراض جهود مصر واتصالاتها لوقف الحرب على قطاع غزة والتوصل لاتفاق يتم بموجبه وقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى الحرص على الإنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون عراقيل.

وتم استعراض الجهود التي تضطلع بها مصر على صعيد حشد التأييد للاعتراف بالدولة الفلسطينية على الساحة الدولية، والاتصالات التي تجريها مع كافة الدول لنقل رؤيتها بضرورة العمل على إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى ضرورة العمل على وحدة الصف الفلسطيني، وتعزيز دور السلطة الوطنية، وبما يضمن تحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني.

وكان حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية نشر عبر منصة "إكس" خريطة وكتب: "هل تعلم أن مملكة إسرائيل كانت قائمة منذ 3000 سنة؟".

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