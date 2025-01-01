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الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا حول غاراته على اليمن

الجمعة 10 يناير 2025 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا حول غاراته على اليمن



القدس المحتلة/سما/

أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي بأن سلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات وسلاح البحرية شن غارات في اليمن

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي على لسان أفيخاي أدرعي على قناته في "تلغرام" كما يلي:


"تأتي هذه الغارات في ضوء الهجمات المتكررة من قبل نظام الحوثي الإرهابي ضد دولة إسرائيل ومواطنيها وضد البنى التحتية المدنية في إسرائيل والتي تشمل إطلاق مسيرات وصواريخ أرض أرض نحو الأراضي الإسرائيلية".
"دولة إسرائيل تملك الحق والواجب لحماية نفسها".
"من بين الأماكن المستهدفة في الغارات بنى تحتية في محطة الطاقة حزيز التي تستخدم كبنية تحتية كهربائية مركزية يستخدمها نظام الحوثي الإرهابي في أنشطته العسكرية. كما تمت مهاجمة بنى تحتية في ميناء راس عيسى وميناء الحديدة في منطقة الساحل الغربي في اليمن".
"تثبت الأهداف التي تم ضربها استخدامها العسكري من قبل نظام الحوثي الإرهابي الذي يستغل البنى التحتية المدنية في اليمن لأغراض إرهابية".
"يعمل نظام الحوثي كجهة إرهابية مستقلة تستند على التعاون والتمويل الإيراني وذلك بهدف استهداف دولة إسرائيل ومواطنيها".
"سيواصل جيش الدفاع العمل بقوة وضرب كل ما يشكل تهديدا على مواطني دولة إسرائيل مهما بلغت المسافة".

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