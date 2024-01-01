جيش الاحتلال يقتحم مناطق متفرقة بالضفة.. ومستوطنون يحرقون "عزبة" (شاهد)

القدس المحتلة/سما/

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها عمليات دهم منازل، وتوقيف عشرات الفلسطينيين عدة ساعات، والتحقيق معهم ميدانيا، فيما أحرق مستوطنون "عزبة" شرقي مدينة رام الله.



ففي قرية دير استيا شمال غرب سلفيت، "اقتحمت قوات إسرائيلية البلدة بأعداد كبيرة، وفتشت منازل وحطمت محتويات بعضها في منطقة الشعب"، وفق شهود عيان.



وبين الشهود أن "قوات الجيش الإسرائيلي جمّعت عشرات الشبان في إحدى الساحات بعد تقييدهم، وشرعت في عمليات تحقيق ميداني معهم، قبل إطلاق سراحهم".



وفي قلقيلية، اقتحم الجيش الإسرائيلي قريتي حجة ودير الحطب شرقي المدينة، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه منازل لمواطنين، دون أن يبلغ عن أي إصابات أو اعتقالات، بحسب "وفا".



وفي بيت لحم، اقتحمت قوات إسرائيلية قرية حوسان غربي المدينة، وتمركزت في محيط المجلس القروي والملعب، دون أن يبلغ عن دهم منازل أو اعتقالات، وفق الوكالة ذاتها.



كما اقتحمت قوات أخرى بلدة الخضر جنوبي بيت لحم، وتمركزت في منطقتي البوابة والجامع الكبير، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب منازل ومحلات تجارية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، بحسب "وفا".



كما أفادت الوكالة الفلسطينية بأن "قوات الاحتلال اقتحمت بلدة نعلين غربي مدينة رام الله وسط الضفة، بعدة آليات عسكرية، واستولت على مركبتين قبل أن تنسحب، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات".



وأحرق مستوطنون إسرائيليون، فجر الجمعة، عزبة فلسطينية، وخطوا شعارات عنصرية وسط الضفة الغربية المحتلة.







وذكر شهود عيان للأناضول، أن مستوطنين اقتحموا بلدة أبو فلاح شرقي مدينة رام الله، وأضرموا النار في العزبة، ما أدى إلى إحراقها بشكل كامل.



وأشار الشهود إلى أن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية بينها "الموت للعرب"، و"الانتقام".



ومؤخرا، شن مستوطنون سلسلة اعتداءات استهدفت بلدات شرق رام الله، أحرقوا خلالها ممتلكات واعتدوا على السكان الفلسطينيين.



والأحد الماضي، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، أن المستوطنين نفذوا 2971 انتهاكا بالضفة الغربية خلال 2024، أدت إلى مقتل 10 فلسطينيين وإتلاف أكثر من 14 ألف شجرة.



ولفتت الهيئة إلى أن "عدد المستوطنين في الضفة بلغ نهاية عام 2024 نحو 770 ألفا و420 مستوطنا، يتوزعون على 180 مستوطنة، و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية".