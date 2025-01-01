الحوثيون يعلنون استهداف حاملة طائرات أمريكية شمال البحر الأحمر

صنعاء/سما/

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، التابعة للحوثيين، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وعدد من القطع الحربية التابعة لها شمال البحرالأحمر بعدد من الصواريخ والمسيرات.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع أنه تم استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" وعددا من القطع الحربية التابعة لها شمال البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والمسيرات، مشيرا إلى أن العملية أفشلت هجوما جويا جديدا ضد اليمن انطلاقا من ترومان وتم إجبارها على مغادرة منطقة شمالي البحر الأحمر.

وأضاف سريع إن القوات المسلحة اليمنية "تجدد استمرارها في تأدية واجبنا تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم وعملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة"

وقال إن القوات المسلحة اليمنية نفذت خلال الـ 48 ساعة الماضية عدة عمليات عسكرية أبرزها استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان"، وأن العملية نفذتها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير.

وأكد أن القوات المسلحة "نفذت يوم أمس عملية استهدفت يافا المحتلةِ بثلاث طائرات مسيرة وقد تمكنت من الوصول إلى اهدافها بنجاح".



يأتي ذلك بينما أفاد مراسلنا بأن غارات جوية استهدفت العاصمة صنعاء والحديدة بالتزامن مع مظاهرات مليونية دعما لغزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل هاجمت أهدافا تابعة لجماعة أنصار الله عقب غارات شنتها طائرات التحالف الدولي.