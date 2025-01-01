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ماسك يدعو إلى معاملة غزة كاليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية (فيديو)

الجمعة 10 يناير 2025 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماسك يدعو إلى معاملة غزة كاليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية (فيديو)



واشنطن/سما/

طالب الملياردير إيلون ماسك، بالقضاء على حماس بقتل كل عناصرها أو سجنهم، والتعامل مع غزة بعد الحرب، كما تعاملت الولايات المتحدة مع ألمانيا واليابان عقب الحرب العالمية الثانية.

 

وفي مقطع فيديو نشره على منصة "إكس"، قال ماسك: "لا يمكننا أن نقبل ما تفعله حماس وما تخطط له"، زاعما أنهم "يريدون ذبح الجميع في إسرائيل. يجب أن يتوقفوا".

واعتبر أنه "يجب قتل كل قوات حماس أو سجنهم، وإلا سيحاولون ببساطة قتل المزيد من الإسرائيليين"، مضيفا: "يريدون أيضا قتل الأمريكيين. إنهم يسمون إسرائيل الشيطان الصغير، والولايات المتحدة الأمريكية الشيطان الأكبر".

وادعى أنه "في غزة، يعلمون الأطفال الكراهية منذ اللحظة التي يستطيعون فيها التحدث، وهذا يجب أن يتوقف من أجل أن يكون هناك سلام طويل الأمد. ولهذا السبب يجب القضاء على حماس".

ورأى أنه "يجب أن يكون هناك ازدهار اقتصادي في غزة، وأن يكون هناك سلام. ومثال على ذلك أنه بعد الحرب العالمية الثانية مع ألمانيا واليابان، خسروا الحرب بعدما فعلوا أشياء فظيعة".

وتابع: "غيروا نظام التعليم، وساعدت أمريكا والغرب في إعادة بناء اليابان وألمانيا من خلال خطة مارشال، بدلا من المطالبة بالانتقام"، مشيرا إلى "إصرار أمريكا على المساعدة في إعادة بناء ألمانيا واليابان، والآن هما حليفتان لنا ولم تكن هناك حرب منذ ذلك الحين، وسنفعل الشيء نفسه مع غزة".

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