فلسطين تدعو العالم المسيحي لترجمة مواقف البابا بشأن إبادة غزة عملياً

رام الله/سما/

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، العالم المسيحي بالالتزام بمواقف بابا الفاتيكان فرنسيس، وترجمتها إلى خطوات عملية بشأن الإبادة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، منذ أكثر من 15 شهراً.

ورحبت الوزارة، في بيانها، بـ”التصريحات والمواقف التي يواصل بابا الفاتيكان الإدلاء بها بشأن وقف حرب الإبادة والكارثة الإنسانية المفروضة على الشعب الفلسطيني”.

وأكدت أن دعوات البابا لحل الصراع على أساس مبدأ الدولتين تنسجم مع القانون الدولي والإنساني.

وطالبت الوزارة “جميع مكونات العالم المسيحي الإصغاء جيداً لمواقف البابا، وترجمتها إلى خطوات عملية فاعلة”.

وفي وقت سابق، الخميس، وصف بابا الفاتيكان الوضع الإنساني في قطاع غزة، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 15 شهراً، “بالمخزي”.

وقال البابا، في خطابه السنوي أمام الدبلوماسيين، الذي ألقاه نيابة عنه أحد مساعديه، “لا يمكننا قبول تجمد الأطفال حتى الموت بسبب تدمير المستشفيات أو قصف شبكة الطاقة”.

وكان يشير بذلك إلى قيام الجيش الإسرائيلي بقصف وتدمير عدة مستشفيات بقطاع غزة، وحرمان السكان من إمدادات الوقود، ما أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 8 أشخاص بسبب البرد القارس.

وأضاف البابا فرنسيس: “لا يمكننا بأي حال من الأحوال قبول قصف المدنيين”.

ومؤخراً، صعّد بابا الفاتيكان انتقاداته للحرب الإسرائيلية المستمرة ضد قطاع غزة.

وفي 25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وصف بابا الفاتيكان، في رسالته بمناسبة عيد الميلاد، الوضع الإنساني في قطاع غزة بـ”الخطير جداً”، وجدد دعوته إلى وقف حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة.

وقبلها بأيام، قال البابا: “أفكر في غزة بحزن شديد، وهناك الكثير من القسوة (الإسرائيلية)، والأطفال الذين يتم ضربهم بالرشاشات، والمدارس والمستشفيات التي تعرضت للقصف… يا لها من قسوة عظيمة”.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما “المحكمة الجنائية الدولية”، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.