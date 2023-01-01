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لأول مرة.. قصف إسرائيلي أمريكي بريطاني على أهداف للحوثيين باليمن

الجمعة 10 يناير 2025 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة.. قصف إسرائيلي أمريكي بريطاني على أهداف للحوثيين باليمن



صنعاء/سما/

تعرضت العاصمة صنعاء ومناطق متفرقة شمالي وغربي اليمن، الجمعة، لقصف إسرائيلي أمريكي بريطاني، وفق ما أعلنته جماعة “الحوثي” وأكدته "إسرائيل".

وذكرت قناة “المسيرة” الفضائية التابعة للحوثيين في خبر عاجل مقتضب، أن “عدوانا جويا يستهدف محيط ميدان السبعين بالعاصمة، بالتزامن مع توافد جماهيري للمشاركة في مظاهرة تضامنية مع غزة”.

كما قالت الجماعة عبر حساب “المسيرة” بمنصة تلغرام: “6 غارات عدوانية تستهدف ميناء الحديدة” غربي اليمن.

وذكر خبر عاجل مقتضب للقناة: “عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بـ 12 غارة مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران”.

من جهتها، قالت هيئة البث العبرية الرسمية: “للمرة الأولى هجوم مشترك إسرائيلي أمريكي بريطاني على أهداف حوثية باليمن”.

ولم تتطرق القناة اليمنية أو الهيئة الإسرائيلية إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج القصف.

و”تضامنا مع غزة” بمواجهة الإبادة الجماعية الإسرائيلية، يهاجم الحوثيون منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيّرة كما يهاجون أهدافا في إسرائيل.

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