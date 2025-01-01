أصيبت في قصف إسرائيلي.. لاعبة لبنانية تستفيق من غيبوبة استمرت شهرين

وكانت سيلين البالغة 19 عاما، أصيبت في رأسها بجروح خطيرة في 16 نوفمبر الماضي أثناء محاولتها الفرار من منزلها بعد تلقي أوامر إخلاء من الجيش الإسرائيلي.

ونقلت اللاعبة الشابة إلى مستشفى "مار جاورجيوس" الأرثوذكسي في الاشرفية، وغادرت النجمة اللبنانية المستشفى بعد أن استردت وعيها بالكامل.

ونقلت "ليكيب" عن صحيفة "لوريان لو جور" اللبنانية الناطقة بالفرنسية أن سيلين التي تلعب لأكاديمية بيروت لكرة القدم، في مركز خط الوسط، خضعت لجراحة دقيقة في الجمجمة.

ولا تزال سيلين حيدر، التي تلعب في نادي بيروت لكرة القدم (أكاديمية بيروت لكرة القدم)، على جهاز الأكسجين ولا تستطيع التحدث، لكنها تتواصل ببعض حركات الجسم البسيطة، من خلال الكتابة على قطعة من الورق أو المصافحة".

ولا تزال اللاعبة اللبنانية الشابة سيلين حيدر بحاجة إلى الخضوع لعملية جراحية في جمجمتها في موقع الكسر والخضوع للعلاج الطبيعي لذراعها وساقها اليسرى، اللتين "لا تزالان غير قادرتين على الحركة".

ويخشى والد اللاعبة من عدم تمكن ابنته من العودة للملاعب مرة ثانية، بسبب الإصابة الخطيرة وتبعاتها على صحتها العامة، فيما أعرب وزوجته عن سعادتهما بعودتها للحياة مرة ثانية.

ووفقا لإحصائية الصحيفة اللبنانية، قتل ما لا يقل عن 16 لاعبا أو عضوا في أندية كرة القدم اللبنانية المختلفة جراء القصف الإسرائيلي على لبنان منذ الثامن من أكتوبر 2023، وأصيب عدد آخر لم يتم التعرف على أعدادهم بشكل دقيق حتى الآن.