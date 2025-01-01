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"والاه": انتخاب رئيس لبناني جديد يزيد الضغط على إسرائيل لاستكمال انسحاب قواتها

الجمعة 10 يناير 2025 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
"والاه": انتخاب رئيس لبناني جديد يزيد الضغط على إسرائيل لاستكمال انسحاب قواتها



القدس المحتلة/سما/

نقل موقع "والاه" الإسرائيلي عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن انتخاب رئيس جديد للبنان، سيزيد الضغط على إسرائيل من أجل استكمال انسحاب الجيش من جنوب لبنان بحلول نهاية يناير.


ورأى المراسل السياسي في الموقع باراك رافيد أن السبب وراء ذلك يكمن في الدعم الواسع الذي يحظى به عون من الولايات المتحدة والدول الغربية والعديد من الدول العربية، وعلى رأسها السعودية.


وأوضح أن تأخير انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من جنوبي لبنان، خلافا لاتفاق وقف إطلاق النار، "قد يضر بمكانة الرئيس جوزيف عون، بعد وقت قصير من توليه منصبه".

ونقل "والاه" عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى قولهم "إنهم في إسرائيل يأملون أن توافق إدارة ترامب على إبقاء القوات الإسرائيلية في جنوبي لبنان، في حين أن إدارة بايدن تعارض ذلك بشدة".

بدوره، قال مسؤول رفيع المستوى في إدارة الرئيس جو بايدن، وهو مطلع على الأمر وعلى اتصال وثيق مع مستشاري الرئيس المنتخب دونالد ترامب بحسب ما أورده الموقع، إن "إسرائيل ستجد نفسها في مواجهة مع المجتمع الدولي، إذا لم تنسحب وانتهكت الاتفاق".

وأضاف المسؤول أن الإسرائيليين "سيبدأون قريبا في تلقي الرسائل من العالم أجمع، مفادها أن عليهم التآلف مع الواقع، وأن لا فرصة تمكنهم من البقاء في لبنان".

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نهاية نوفمبر، يتعين على الجيش الإسرائيلي استكمال انسحابه من جنوب لبنان خلال 60 يوما، كما يتعين على الجيش اللبناني أن ينتشر جنوب نهر الليطاني.

وقال مسؤولون إسرائيليون كبار في الأيام الأخيرة إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس وكبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي لا يريدون سحب القوات بالكامل ولكن تركها في ثلاثة مواقع رئيسية في جنوب لبنان. 

وقد أثيرت هذه القضية خلال اجتماع مجلس الوزراء السياسي والأمني ​​في وقت سابق من هذا الأسبوع، وأعرب العديد من الوزراء عن تأييدهم لإبقاء قوات الدفاع الإسرائيلية في جنوب لبنان، خلافا لاتفاق وقف إطلاق النار.

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