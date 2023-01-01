شهداء وجرحى في قصف اسرائيلي جنوب قطاع غزة..

غزة/سما/

استشهد، اليوم الجمعة، 4 مواطنين، ثلاثة منهم متأثرون بجروحهم، في قطاع غزة.

وأكد الدفاع المدني أن طواقمه انتشلت شهيدا ومصابين اثنين إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين في محيط مسجد الشافعي قرب أبراج طيبة غرب محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت الوكالة الرسمية باستشهاد مواطنة متأثرة بجروها إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بالقرب من مستشفى الأمل غربي مدينة خان يونس، فميا استشهد شاب متأثر بجروحه عقب قصف الاحتلال على مواصي خان يونس، فيما استشهد مواطنة إثر قصف قوات الاحتلال لخيام النازحين في محافظة خان يونس قبل عدة أيام لتلتحق بأبنائها الثلاثة الذي ارتقوا نتيجة القصف ذاته.

وأشارت إلى استشهاد شاب متأثرا بجروحه في قصف إسرائيلي شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وأكدت مصادر طبية إصابة أكثر من 100 ألف مواطن منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر عام 2023، وأن أكثر من 12 ألف منهم في وضع مستعص وبحاجة للعلاج خارج القطاع.

وقالت إن الطفل عبد الرحمن نبهان توفي نتيجة تدافع مؤلم في مركز إيواء مدرسة المفتي في مخيم النصيرات وسط القطاع، وذلك أثناء توزيع الطعام (تكية)، حيث سقط في قدر يغلي مما أدى لإصابته في حروق من الدرجة الثالثة، مشيرا إلى أن الطفل كان أصيب قبل أربعة أيام في قصف للاحتلال على مركز الإيواء نفسه.