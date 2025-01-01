كاتس يأمر الجيش : جهزوا خطة لهزيمة حماس الكاملة إذا لم تطلق سراح الأسرى

القدس المحتلة/سما/

أصدر وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعليمات للجيش الإسرائيلي بتقديم خطة "لهزيمة" حماس بشكل كامل في غزة في أقرب وقت ممكن.

وفي بيان أصدره، اليوم الجمعة، أكد كاتس أنه في حال عدم تنفيذ صفقة الأسرى قبل تولي الرئيس الأمريكي ترامب منصبه، يجب أن تكون هناك هزيمة حاسمة لحماس في غزة، على الرغم من أن القضاء على البنية التحتية العسكرية لحماس وإضعاف حكمها في القطاع كانا هدفين محددين منذ بداية الحرب.

وأشار البيان، إلى أن كاتس طلب من الجيش الإسرائيلي إعداد "خطة لهزيمة حماس" في حال لم تفرج الحركة عن الأسرى بحلول موعد تولي ترامب منصبه، محذرا من أن الأسرى ما زالوا في الأنفاق، مما يعرض حياتهم لخطر بالغ ومعاناة شديدة.

وأضاف كاتس في بيانه أن "مسألة الحل السياسي لغزة ليست ذات صلة بالخطة المطلوبة في الوقت الراهن، حيث لا يتحمل أي طرف عربي أو غيره مسؤولية إدارة الحياة المدنية في غزة طالما أن حماس لم تُسحق بالكامل".

كما شدد على أنه "يجب تجنب الانجرار إلى حرب استنزاف قد تكون مكلفة ولن تؤدي إلى انتصار حاسم أو قرار استراتيجي ينهى الحرب في غزة".

في سياق متصل، عقد كاتس أمس اجتماعا لتقييم الوضع الأمني مع رئيس الأركان والمدير العام لوزارة الجيش، وأكد خلاله أن "إطلاق سراح المختطفين هو الأولوية القصوى للنظام الأمني منذ توليه المنصب، ويجب بذل كل الجهود لإعادتهم إلى وطنهم".