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رجب: مقتل سيدة جراء إطلاق خارجين على القانون الرصاص على مقر المحكمة المدنية بمدينة جنين

الجمعة 10 يناير 2025 08:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رجب: مقتل سيدة جراء إطلاق خارجين على القانون الرصاص على مقر المحكمة المدنية بمدينة جنين



جنين/سما/

قال الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني أنور رجب "إن السيدة سائدة محمد ياسين أبو بكر (50 عاما)، من سكان بلدة يعبد جنوب غرب جنين، قُتلت جراء إطلاق خارجين على القانون الرصاص على مقر المحكمة المدنية في مدينة جنين". 

وأوضح العميد رجب: أن مجموعة من الخارجين على القانون أطلقت النار من داخل المخيم على المحكمة المدنية، وهم معروفون لدينا، ما أدى إلى إصابة السيدة سائدة بطلقة قاتلة في الخاصرة، وبعد وصولها إلى المستشفى، تم الإعلان عن وفاتها".

وأضاف: أننا في المؤسسة الأمنية نُحمّل عصابة القتلة والمجرمين من الخارجين على القانون مسؤولية مقتلها.

وأشار إلى أن المؤسسة الأمنية الفلسطينية تنعى بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره إلى شعبنا الفلسطيني المواطنة أبو بكر، وتتقدم من أهلنا في بلدة يعبد عامة، ومن عائلتها خاصة، بأحر التعازي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، مؤكدا أن هذه العصابة من القتلة والمأجورين تمادت في استباحة دم المواطنين، بعد أن استباحت منازلهم ومقدراتهم وحقوقهم. 

وقال: نعاهد أهل المغدورة ومن سبقها ممن قُتلوا على يد هذه العصابة أن هذا الأمر لن يطول وسيقعون في قبضة القوى الأمنية وينالون ما يستحقون من جزاء وحساب.

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