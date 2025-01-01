طقس فلسطين : أجواء شديدة البرودة وأمطار متفرقة

غزة /سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد خلال ساعات نهار اليوم الجمعة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون الجو باردا إلى شديد البرودة وغائماً جزئياً الى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما بوجه عام وشديد البرودة، تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويستمر تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي يوم غد السبت لذا يكون الجو باردا الى شديد البرودة وغائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل باردا إلى شديد البرودة وغائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق حتى ساعات الظهيرة، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو باردا إلى شديد البرودة وجاف وغائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، الرياح جنوبية شرقية إلى شرقيه خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة الأخوة المواطنين يومي الجمعة والسبت من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية، ومن خطر تشكل السيول في بعض الاودية والمناطق المنخفضة.