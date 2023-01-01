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شهيد و3 إصابات في قصف للاحتلال على خان يونس

الجمعة 10 يناير 2025 08:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد و3 إصابات في قصف للاحتلال على خان يونس



غزة/سما/

استشهد مواطن على وأصيب ثلاثة آخرون، صباح اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأكدت مصادر إعلامية، ارتقاء مواطن وإصابة ثلاثة آخرين، جراء قصف مسيرة إسرائيلية تجمعا للمواطنين في مدينة خان يونس.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 46006 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 109,378 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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