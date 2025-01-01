462 يوما من الحرب على غزة .. شهداء بالعشرات وازمة الوقود بالمشافي مستمرة

غزة /سما/

تواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٦٢ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مجازر خلال ال ٢٤ ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها ٧٠ شهيد و ١٠٤ مصاب.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٦٠٠٦ شهيد و ١٠٩٣٧٨ اصابة من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ م.

وتواصل قوات الاحتلال ادخال الوقود بالقطارة إلى مشافي قطاع غزة مع قيام لصوص باحتجاز كميات منه.

وحذرت الصحة بغزة من امكانية توقف العمل بمشافبها خاصة مجمع ناصر نتيجة هذه الأزمة وما سينتج عنه من موت للمرضى والجرحى.

غزة والشمال

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات على مدينة غزة وجباليا.

واستهدفت طائرات الاحتلال مركزي نزوح أربكان والرفاعي ما اسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين واصابة ٢٥ في مركز أربكان وأربعة شهداء و١٥ جريح في مدرسة الرفاعي.

واصيب عدد من المواطنين بقصف منزل لعائلة الحتو بشارع النفق بمدينة غزة.

وسيطر الدفاع المدني على حريق اشتعل في المنزل المستهدف.

واستشهد ثلاثة مواطنين بقصف منزل عائلة الشريف بمخيم الشاطيء واثنان بقصف تجمع للمواطنين بشارع الجلاء .

ونسفت قوات الاحتلال مباني سكنية ببيت حانون وبمنطقة الصفطاوي شمال غزة.

جنوب قطاع غزة

واصيب عدد من المواطنين بعد قصف من طيران الاحتلال المسير على مجموعة من الفلسطينيين غربي مدينة خانيونس.

واستشهد الشاب حمزة الفرا متأثرا بإصابته إثر قصف إسرائيلي استهدف خياما تؤوي نازحين غربي مدينة خانيونس قبل يومين.

كما استشهد مواطن بقصف دراجة نارية في قيزان النجار جنوب خان يونس.

وقصفت المدفعية بشكل عنيف شمال مدينة رفح

وسط القطاع

واستهدفت مدفعية الاحتلال مناطق غرب المخيم الجديد شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزّة.

ودوى انفجار عنيف هز المحافظة الوسطى ناجم عن نسف مباني سكنية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ووقع إصابتان إحداهما لطفل جرّاء إلقاء طائرة مسيّرة "كواد كوبتر" قنبلة شرقي مخيّم المغازي وسط قطاع غزة.