  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سلطة المياه: مليار و800 مليون شيقل حجم الديون على الهيئات المحلية لصالح قطاع المياه

الخميس 09 يناير 2025 11:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة المياه: مليار و800 مليون شيقل حجم الديون على الهيئات المحلية لصالح قطاع المياه



رام الله/سما/

أكدت سلطة المياه، أن حجم المديونية المترتبة على الهيئات والمجالس المحلية لصالح قطاع المياه بلغت مليار و800 مليون شيقل، في الوقت الذي لا تزال فيه الحكومة تعمل على دعم سعر كوب المياه لمقدمي خدمات المياه بما يزيد على شيقل.

وقالت سلطة المياه في بيان، يوم الخميس، إن المشكلة باتت تتفاقم نتيجة عدم التزام الهيئات المحلية بدفع الفواتير الشهرية، وجدولة الديون ما أدى الى تراكمها، وتراجع نسبة التحصيل التي بات القسم الأكبر منها يتم من خلال عملية التقاص مع وزارة المالية.

وأشارت الى أنه تمت دراسة عدد من الآليات التي تساهم في تفعيل وتحسين الجباية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية الشريكة وهي: الحكم المحلي، والمالية، وهيئة الشؤون المدنية، لرفع نسبة التحصيل وتحقيق الاستدامة المالية، الى الجانب الى دراسة قضية السرقات والاعتداءات المتكررة على مرافق المياه والفاقد في المياه، والذي يتراوح ما بين 9-11 مليون متر مكعب من إجمالي كميات المياه المنتجة والمشتراة وتشكل محافظة الخليل النسبة الأعلى في كميات الفاقد.

الأكثر قراءة اليوم

“جحيم ترامب “.. هل المقصود الانقلاب على وساطة “قطر ومصر” ؟

الحرس الثوري الإيراني يكشف عن موعد تنفيذ عملية “الوعد الصادق 3” ضد إسرائيل : أحبطنا لعبة أمريكا بشأن غزة

جنرال اسرائيلي : نتورط بغزّة مثل أمريكا بفيتنام وحماس لن ترفع الراية البيضاء وتجند مقاتلين لتعويض الشهداء..

انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للبنان …

صحيفة عبرية : إسرائيل تبحث مقترح “سري” لإنشاء لجنة دولية توكل لها مهمة تقسيم سوريا إلى “كانتونات” ..

العميد رجب يكشف تفاصيل العملية الأمنية في جنين

شاهد.. سجال وشتائم بين عدد من النواب خلال جلسة انتخاب الرئيس اللبناني..

الأخبار الرئيسية

حماس: إسرائيل لن تستعيد أسراها إلا عبر اتفاق تبادل ونتنياهو يتلاعب في مصيرهم …

تخوفاً من 7 اكتوبر جديد..رئيس الشاباك يدعو إلى إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية

حماس : أمل كبير في الوصول إلى صفقة مع اسرائيل وإنهاء الحرب قبل 20 يناير

انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للبنان …

70 شهيداً في 24 ساعة.. الغارات الإسرائيلية تواصل حصد الأرواح في قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية