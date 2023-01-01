إسرائيل تدعي اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن نحو منطقة النقب الغربي..

القدس المحتلة/سما/

ادعى الجيش الإسرائيلي، الخميس، اعتراض طائرة مسيّرة قادمة من الشرق نحو منطقة النقب الغربي (جنوب).

وقال الجيش في بيان: “اعترض سلاح الجو، طائرة بدون طيار قادمة من جهة الشرق”، بحسب ادعائه.

وأضاف: “تم تفعيل صافرات الإنذار وفق السياسة المتبعة”.

وبينما لم يحدد الجيش الإسرائيلي المصدر الدقيق لإطلاق المسيرة، ذكرت وسائل إعلام عبرية بينها قناة “12” الخاصة قبل صدور بيان الجيش، أن الطائرة بدون طيار “ربما تكون أطلقت من اليمن”.

بدورها، ادعت نجمة داوود الحمراء (مؤسسة الإسعاف الإسرائيلية) في بيان أن اعتراض المسيرة “لم يسفر عن وقوع أية إصابات”.

ولم تتبن أي جهة إطلاق المسيّرة نحو جنوب إسرائيل حتى الساعة 18:30 (ت.غ).

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق قرابة 40 صاروخًا وأكثر من 300 طائرة مسيرة من اليمن منذ بدء الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

و”تضامنا مع قطاع غزة” بمواجهة الإبادة الجماعية الإسرائيلية، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

ومنذ مطلع 2024، بدأت واشنطن ولندن في شن غارات على “مواقع جماعة أنصار الله ” باليمن، خلفت قتلى وجرحى ودمارا في منشآت وبنى تحتية، فردت الجماعة باعتبار السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وقررت توسيع هجماتها على السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.

كما يشن جماعة أنصار الله اليمنية من حين إلى آخر هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بعضها يستهدف مدينة تل أبيب (وسط)، وتشترط لوقف هجماتها إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.