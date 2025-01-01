حماس : أمل كبير في الوصول إلى صفقة مع اسرائيل وإنهاء الحرب قبل 20 يناير

الدوحة / سما /

أفاد القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق، يوم الخميس، بوجود أمل كبير في الوصول إلى صفقة وإنهاء الحرب قبل 20 يناير 2025.

وقال عضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين ⁠⁠نتنياهو هو من عطل الوصول لاتفاق طيلة الأشهر الماضية واليوم هو العقبة الرئيسية والأكبر أمام إنجاز الصفقة.

وأوضح أن نتنياهو يعارض أي صفقة شاملة ويعمل عكس توجهات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي يدفع نحو إنهاء الحرب وتقديم حل شامل.

وأكد في تصريحاته أن الأمل الكبير في الوصول إلى اتفاق وشيك بفضل تضافر عدة عوامل منها الضغط الدولي، وصمود المقاومة الفلسطينية، واستعدادها لتقديم صفقة مشرفة تضمن وقف الحرب وإعادة الإعمار.

وبين أبو مرزوق أن حركة حماس ليست حريصة على حكم قطاع غزة وهذا الموقف تعرفه الفصائل، وسبق معركة "طوفان الأقصى". وصرح أبو مرزوق بأن الحركة حاولت تذليل العقبات أمام الوحدة الوطنية لكنها لم تنجح. وأضاف أن مصر عرضت مؤخرا فكرة تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من تكنوقراط تتفق على أسمائهم الفصائل ولاقت هذه الفكرة استحسان جميع الفصائل الفلسطينية. وذكر في السياق أن حركة فتح وحماس تؤيد هذه اللجنة بشرط أن تتشكل من شخصيات وطنية ونزيهة غير فاسدة.

وأكد⁠ ⁠⁠عضو المكتب السياسي أن الحركة وافق أن تكون المرجعية السياسية للجنة الإسناد المجتمعي للرئيس محمود عباس والإدارية والمالية للحكومة الفلسطينية ضمانا لأن يكون القطاع والضفة وحدة واحدة وإدارة واحدة.



وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن إدارة بايدن قريبة جدا من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن في غزة إلا أنه لم يستثن تسليم خطة التسوية لإدارة ترامب المقبلة. وأضاف بلينكن: "نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن. لقد تحدثنا عن هذا أيضا في الأيام الأخيرة".

وأعرب الدبلوماسي الأمريكي عن أمله في "أن نتمكن من إنجاز الخطة في الوقت المتبقي لنا"، مشيرا إلى أنه "إذا لم نتمكن من ذلك، فسيتم تسليم الخطة التي طرحها الرئيس بايدن لاتفاقية وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن إلى الإدارة القادمة".

كما أشار إلى أن صفقة وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، بغض النظر عن موعد تنفيذها، "سوف تكون على أساس الخطة التي طرحها الرئيس بايدن أمام العالم في مايو".

وفي المقابل، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموافقة على هدنة في غزة لمدة ستة أسابيع مقابل تسلم قائمة تضم أسماء وحالة الأسرى الإسرائيليين.

واعتبر مكتب نتنياهو تلكَ الأنباء جزءا من الحرب النفسية التي تخوضها حماس.