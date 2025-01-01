شاهد.. سجال وشتائم بين عدد من النواب خلال جلسة انتخاب الرئيس اللبناني..

شهدت جلسة مجلس النواب اللبناني المنعقدة لانتخاب رئيس للجمهورية سجالا حادا بين عدد من النواب تخللها سباب وشتائم.

وخلال كلمتها، أشارت النائب بولا يعقوبيان (نائبة مستقلة) إلى أن "قائد الجيش العماد جوزاف عون (المرشح الأبرز لتولي منصب الرئيس) قد يكون منافسا للطبقة السياسية ولديه شعبية، وبعض الذين يتحدثون عن الحرص على الدستور سبق وخالفوا الدستور في مناسبات سابقة".

فعمد النائب سليم عون (التيار الوطني الحر) إلى مقاطعة يعقوبيان بالقول: "أنت غطيتي رئيس حكومة مخطوف وجاية تحاضري بالعفة" (في إشارة إلى رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري)".

وردت يعقوبيان قائلة: "تفو عليك يا واطي انت وتيارك بلا شرف وبلا أخلاق، وانا ما بقبل جيب سيرة أمك أو أختك".

ليرد عون قائلا: "أنت بلا شرف، كل تاريخك بلا أخلاق، أنت أكبر كذابة.. ولا كلمة بالسياسة بتحكي.. كل هذا عهر وحقد".

وتدخل النائب فراس حمدان على الخط وتوجه إلى عون بالقول :"اربط زندك يا سليم"، فرد عون بالقول :"سد نيعك".