العميد رجب يكشف تفاصيل العملية الأمنية في جنين

رام الله/سما/

قال الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب، إنه منذ بدء حملة (حماية وطن) في جنين بتاريخ 14/12/2024، تم مقتل 3 من المسلحين، واعتقال 247 من الخارجين عن القانون، 41 منهم تعرضوا للإصابة خلال مقاومتهم للاعتقال واشتباكهم مع الأجهزة الأمنية.

وأضاف رجب في مؤتمر حول تفاصيل حملة "حماية وطن": إن الحملة هدفها بسط سيادة القانون في الاراضي الفلسطينية.

وأشار أن الأجهزة الأمنية قامت بإبطال مفعول 17 سيارة مفخخة، علماً أنه تم تفجير مركبتين واحدة على دوار البطيخة بجنين والأخرى أمام مبنى المحكمة بجنين.

وأكد: سيطرنا على 3 معامل لتصنيع العبوات والمتفجرات وجميعا كانت بين أماكن سكنية للمواطنين، كما سيطرنا على 16 موقعاً يستخدمها المسلحون لتخزين الأسلحة والغذاء بعضها في مساجد أو جميعات خيرية.

وحول التمويل الخارجي، قال إنه تم إلقاء القبض على 8 أشخاص متورطين بتمويل الخارجين عن القانون، مضيفا: سيطرنا على العديد من الخطوط التي كان يصلهم من خلالها التمويل الخارجي، كما قمنا بمصادرة مبالغ ضخمة من الدولار والشيكل كانت في طريقها للخارجين عن القانون.

وبين رجب أنه كان يتم الاستيلاء على أموال خاصة لأهالي الشهداء والأسرى وأهالي مخيم جنين، وأيضا استغلال الحرب على غزة وجمع تبرعات من التجار باسم غزة، وكل ذلك بناء على اعترافات المعتقلين.

كما أشار: الدفاع المدني الفلسطيني تلقى تهديدات من الخارجين عن القانون في حال توجه لمخيم جنين لإخماد المنازل المحترقة، وأسماء هؤلاء معروفة لدينا.

وأكد: الخارجون عن القانون منعوا مركبات إسعاف من دخول المخيم لنقل مصابين منهم إلى المشافي لتلقي العلاج، وأطلقوا النار صوب الإسعاف.

وأضاف: يتم استخدام الأطفال في عمليات المراقبة والمتابعة ونقل الذخيرة والعبوات من مكان لآخر، وكذلك النساء.

وأوضح:" هناك أمور نتحفظ عن نشرها لأنها ممارسات وسلوكيات يندى لها الجبين ونشرها ممكن أن يؤثر على النسيج الاجتماعي".

وقال" الخارجون عن القانون قاموا بمحاولة زرع عبوات في مدينة جنين أي خارج إطار مخيم جنين، ولكن أفشلنا ذلك".

وأضاف:" النتائج مرضية بالنسبة لنا، وسنستمر في عمليتنا بمخيم جنين، حتى اعتقال كافة الخارجين عن القانون وتفكيك هذه الحالة داخل المخيم".

يتبع...