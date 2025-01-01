جهود ومفاوضات لاطلاق سراح أسيرة اسرائيلية لدى كتائب حزب الله في العراق

بغداد/وكالات/

التقت عائلة الأسيرة الإسرائيلية في العراق، مع غال هيرش المسؤول عن إعادة الرهائن غال هيرش ووسطاء أجانب، من أجل دفع المحادثات من أجل عودة اليزابيث زوركوف إلى إسرائيل والتي احتجزت في العراق من قبل جماعة تدعى كتائب حزب الله.

وقالت مصادر مطلعة لـ "اسرائيل اليوم": تتابع إسرائيل هذه القضية منذ بعض الوقت. وستفعل كل ما في وسعها لإعادتها إلى منزلها، وتتخذ الإجراءات المناسبة".

وتم تلقي آخر علامة على الحياة من إليزابيث من خلال مقطع فيديو نُشر في نوفمبر 2023 منذ أكثر من عام. وفي مقطع فيديو مدته أربع دقائق، طالبت بعد ذلك بإنهاء الحرب في غزة.