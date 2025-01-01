غارات أمريكية-بريطانية مُكثفة تستهدف محافظات صنعاء والحديدة وعمران في اليمن

صنعاء/سما/

شنّ العدوان الأميركي – البريطاني غارات، فجر اليوم الخميس، على اليمن استهدفت محافظات صنعاء والحديدة وعمران، في ظلّ مواصلة القوات المسلحة اليمنية تنفيذ العمليات العسكرية في البحر وضدّ كيان الاحتلال الإسرائيلي، إسناداً للمقاومة في قطاع غزة.

واستهدف العدوان الأميركي البريطاني بـ 6 غارات، بعضها على منطقة جربان، في مديرية سَنْحان، جنوبي محافظة صنعاء، وأيضاً على مديرية حرف سفيان في محافظة عمران، وأخرى على مديرية اللحية في محافظة الحديدة غربي اليمن، بحسب ما أكده مراسل الميادين في صنعاء.

وفي التفاصيل، قالت “الميادين”، إن العدوان الأميركي – البريطاني شنّ غارتين على منطقة جربان، في مديرية سَنْحان، جنوبي محافظة صنعاء، وعاود استهداف مديرية حرف سفيان في محافظة عمران شمالي اليمن بـ3 غارات.

كذلك، استهدف بغارة مديرية اللحية شمالي غربي محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن.

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وأمس، شنّ العدوان الأميركي – البريطاني غارات، على اليمن استهدفت محافظتي صنعاء وعمران. واستهدف العدوان المحافظتين، عبر صواريخ أطلقتها البوارج في البحر الأحمر.

وكان قائد حركة أنصار الله اليمنية، السيد عبد الملك الحوثي، علّق على الاعتداءات على اليمن، مؤكّداً أنّ اليمن “لن يتراجع في إثرها عن موقفه المبدئي، إيمانياً وإنسانياً وأخلاقياً”، وأنّ العدوان “ساهم في تطوير قدرات اليمن العسكرية”.

وقبل أيام، أعلن المتحدّث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن تنفيذ القوات المسلحة 4 عمليات عسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأميركية “يو أس أس هاري ترومان” وأهدافاً عسكرية وحيوية تابعة للعدو الإسرائيلي.